Štart prestížneho turnaja v Bratislave, v akcii aj Hancko. Športový program na dnes (27. október)

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
Sportnet|27. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 27. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 27. október

Futbal

  • 21:00 Real Betis - Atletico Madrid, 10. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 Nashville Predators - Dallas Stars, NHL
  • 0:00 Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings, NHL
  • 1:00 Calgary Flames - New York Rangers, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži
  • Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
  • 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava

Zápasenie

  • 16:15  MS do 23 rokov /účasť SR/
TV program: pondelok, 27. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

