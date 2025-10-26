Štart prestížneho turnaja v Bratislave, v akcii aj Hancko. Športový program na dnes (27. október)

Športový program na pondelok, 27. október
Futbal
- 21:00 Real Betis - Atletico Madrid, 10. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Nashville Predators - Dallas Stars, NHL
- 0:00 Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Calgary Flames - New York Rangers, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava
Zápasenie
- 16:15 MS do 23 rokov /účasť SR/
TV program: pondelok, 27. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.