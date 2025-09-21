Chladoňová na MS aj galavečer Zlatej lopty. Športový program na dnes (22. september)

Športový program na pondelok, 22. september
Futbal
- 20:00 Slávnostné vyhlásenie ankety Zlatá lopta 2025
- 20:00 Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain, dohrávka 5. kola Ligue 1
- 20:45 SSC Neapol - Pisa SC, 4. kolo Serie A
Tenis
- turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
Cyklistika
- 10:35 ženy U23 (22,6 km) - časovka jednotlivcov na MS v cyklistike 2025 (Chladoňová, Ungerová)
- 13:35 muži U23 (31,2 km) - časovka jednotlivcov na MS v cyklistike 2025 (Schwarzbacher, Gros)
Volejbal
- 9.30 Bulharsko - Portugalsko, osemfinále MS vo volejbale mužov
- 14.00 USA - Slovinsko, osemfinále MS vo volejbale mužov
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/
Športové lezenie
- 7:00 lead kvalifikácia, MS v Soule