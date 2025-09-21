Chladoňová na MS aj galavečer Zlatej lopty. Športový program na dnes (22. september)

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky (Autor: Visma-Lease a Bike/ X)
22. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 22. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 22. september

Futbal

  • 20:00 Slávnostné vyhlásenie ankety Zlatá lopta 2025
  • 20:00 Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain, dohrávka 5. kola Ligue 1
  • 20:45 SSC Neapol - Pisa SC, 4. kolo Serie A

Tenis

  • turnaje ATP v Pekingu a Tokiu

Cyklistika

Volejbal

  • 9.30 Bulharsko - Portugalsko, osemfinále MS vo volejbale mužov
  • 14.00 USA - Slovinsko, osemfinále MS vo volejbale mužov

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/

Športové lezenie

  • 7:00 lead kvalifikácia, MS v Soule
Ostatné športy

    Chladoňová na MS aj galavečer Zlatej lopty. Športový program na dnes (22. september)
    dnes 00:00
    dnes 00:00
