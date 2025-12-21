Lobotka s Neapolom zabojuje o Taliansky superpohár. Športový program na dnes (22. december)

Športový program na pondelok, 22. december
Futbal
- 17:30 Mali - Zambia, skupina A, Africký pohár národov
- 17:30 JAR - Angola, skupina B, Africký pohár národov
- 17:30 Egypt - Zimbabwe, skupina B, Africký pohár národov
- 20:00 SSC Neapol - FC Bologna, finále Talianskeho superpohára
- 21:00 FC Fulham - Nottingham Forest, 17. kolo Premier League
- 21:00 Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona, 17. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild – Colorado Avalanche, NHL,
- 1:00 Utah Mammoth – Winnipeg Jets, NHL,
- 1:00 Dallas Stars – Toronto Maple Leafs, NHL,
- 1:00 Nashville Predators – New York Rangers, NHL,
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens, NHL,
- 1:00 New Jersey Devils – Buffalo Sabres, NHL,
- 1:00 Boston Bruins – Ottawa Senators, NHL,
- 2:00 Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights, NHL
- 2:00 Slovensko - Lotyšsko, prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov
Zjazdové lyžovanie
- 10:00 Slalom 1. kolo muži, Svetový pohár v Alta Badia /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 Slalom 2. kolo muži, Svetový pohár v Alta Badia /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šípky
TV program: pondelok, 22. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.