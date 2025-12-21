Lobotka s Neapolom zabojuje o Taliansky superpohár. Športový program na dnes (22. december)

Futbalisti SSC Neapol.
Futbalisti SSC Neapol. (Autor: TASR/AP)
22. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 22. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 22. december

Futbal

Hokej 

  • 0:00 Minnesota Wild – Colorado Avalanche, NHL,
  • 1:00 Utah Mammoth – Winnipeg Jets, NHL,
  • 1:00 Dallas Stars – Toronto Maple Leafs, NHL,
  • 1:00 Nashville Predators – New York Rangers, NHL,
  • 1:00 Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens, NHL,
  • 1:00 New Jersey Devils – Buffalo Sabres, NHL,
  • 1:00 Boston Bruins – Ottawa Senators, NHL,
  • 2:00 Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights, NHL

  • 2:00 Slovensko - Lotyšsko, prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov

Zjazdové lyžovanie

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 12. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 12. deň, MS

TV program: pondelok, 22. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

