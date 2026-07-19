Svetový šampionát vo vodnom slalome a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (20. júl)

Športový program na pondelok, 20. júla
Futbal
- 8:45-9:00 brífing v mix-zóne štadióna Tehelné pole s vybranými hráčmi, mediálny plán Slovana Bratislava pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi
- 18:00 predzápasová tlačová konferencia (hlavný tréner + hráč) na štadióne Mikheil Meskhi v Tbilisi, mediálny plán Slovana Bratislava pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi
- 12:00 predsezónna TK Dukla Banská Bystrica
- 12:00 žreb Ligy majstrov, žreb 3. predkola
- 13:00 žreb Európskej ligy, žreb 3. predkola
- 14:00 žreb Konferenčnej ligy, žreb 3. predkola
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe a Hamburgu
- Turnaje ATP v Kitzbüheli a Estorile
Atletika
- 10:30 TK pred 61. ročníkom mítingu TIPOS P-T-S
Basketbal
- 12:00 žreb Jadranskej ligy /BC Slovan Bratislava/
Športové lezenie
- 10:00 MS mládeže /účasť SR/
Vodný slalom
- 16:45 kajak kros - časovka muži, MS /účasť SR/
- 18:20 kajak kros - časovka ženy, MS /účasť SR/
TV program: pondelok, 20. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.