Svetový šampionát vo vodnom slalome a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (20. júl)

Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
Sportnet|20. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 20. júla. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 20. júla

Futbal

  • 8:45-9:00 brífing v mix-zóne štadióna Tehelné pole s vybranými hráčmi, mediálny plán Slovana Bratislava pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 
  • 18:00 predzápasová tlačová konferencia (hlavný tréner + hráč) na štadióne Mikheil Meskhi v Tbilisi, mediálny plán Slovana Bratislava pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 

  • 12:00 predsezónna TK Dukla Banská Bystrica 

  • 12:00 žreb Ligy majstrov, žreb 3. predkola 
  • 13:00 žreb Európskej ligy, žreb 3. predkola 
  • 14:00 žreb Konferenčnej ligy, žreb 3. predkola

Tenis

  • Turnaj WTA v Prahe a Hamburgu
  • Turnaje ATP v Kitzbüheli a Estorile

Atletika

  • 10:30 TK pred 61. ročníkom mítingu TIPOS P-T-S

Basketbal

  • 12:00 žreb Jadranskej ligy /BC Slovan Bratislava/

Športové lezenie

  • 10:00 MS mládeže /účasť SR/

Vodný slalom

  • 16:45 kajak kros - časovka muži, MS /účasť SR/
  • 18:20 kajak kros - časovka ženy, MS /účasť SR/      
TV program: pondelok, 20. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Svetový šampionát vo vodnom slalome a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (20. júl)
    dnes 00:00
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