Tvrdý úder pre Barcelonu pred sezónou. Kľúčový záložník má pretrhnuté väzy v kolene

Hráči FC Barcelona oslavujúci gól.
Hráči FC Barcelona oslavujúci gól. (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. júl 2026 o 19:57
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Holandský záložník sa vrátil z MS so zranenými väzmi v kolene.

Záložník Barcelony Frenkie de Jong sa vrátil z majstrovstiev sveta s pretrhnutými väzmi v pravom kolene a čaká ho niekoľkotýždňová pauza.

Katalánsky celok o zranení holandského futbalistu informoval na webe.

"Nakoniec je to horšie, ako sme si pôvodne mysleli. Našťastie ale s kolenom nemusím na operáciu, takže okamžite začínam s liečbou, "pridal dvadsaťdeväťročný De Jong na sociálnych sieťach.

Holandsko na šampionáte vypadlo v prvom kole play off po penaltách s Marokom a De Jong zasiahol do všetkých štyroch zápasov na turnaji.

Barcelona vstúpi do novej sezóny 23. augusta ligovým zápasom s Elche.

La Liga

    Hráči FC Barcelona oslavujúci gól.
    Hráči FC Barcelona oslavujúci gól.
    Tvrdý úder pre Barcelonu pred sezónou. Kľúčový záložník má pretrhnuté väzy v kolene
    dnes 19:57
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