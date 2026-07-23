Tvrdý úder pre Barcelonu pred sezónou. Kľúčový záložník má pretrhnuté väzy v kolene

Záložník Barcelony Frenkie de Jong sa vrátil z majstrovstiev sveta s pretrhnutými väzmi v pravom kolene a čaká ho niekoľkotýždňová pauza.
Katalánsky celok o zranení holandského futbalistu informoval na webe.
"Nakoniec je to horšie, ako sme si pôvodne mysleli. Našťastie ale s kolenom nemusím na operáciu, takže okamžite začínam s liečbou, "pridal dvadsaťdeväťročný De Jong na sociálnych sieťach.
Holandsko na šampionáte vypadlo v prvom kole play off po penaltách s Marokom a De Jong zasiahol do všetkých štyroch zápasov na turnaji.
Barcelona vstúpi do novej sezóny 23. augusta ligovým zápasom s Elche.