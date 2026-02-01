Zraz slovenských hokejistov pred cestou do Milána. Športový program na dnes (2. február)

Športový program na pondelok, 2. február
Futbal
- 20:45 Udinese Calcio - AS Rím, 23. kolo Serie A
- 21:00 RCD Mallorca - FC Sevilla, 22. kolo La Ligy
- 21:00 AFC Sunderland - Burnley FC, 24. kolo Premier League
Hokej
- 0:30 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins, NHL
- 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, NHL
- 11:30 ZOH26-hokej - zraz reprezentácie
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, dohrávka 36. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellier
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
Dráhová cyklistika
- 11:30 ME /účasť SR/
Vodné pólo
- 14:00 zápas o 15. miesto, ME /účasť SR/
- 16:00 zápas o 13. miesto, ME /účasť SR/
- 18:15 zápas o 11. miesto, ME /účasť SR/
- 20:15 zápas o 9. miesto, ME /účasť SR/
TV program: pondelok, 2. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.