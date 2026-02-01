Zraz slovenských hokejistov pred cestou do Milána. Športový program na dnes (2. február)

Archívna snímka z MS v hokeji 2024.
Archívna snímka z MS v hokeji 2024. (Autor: TASR)
Sportnet|2. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 2. februára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 2. február

Futbal

  • 20:45 Udinese Calcio - AS Rím, 23. kolo Serie A

  • 21:00 RCD Mallorca - FC Sevilla, 22. kolo La Ligy

  • 21:00 AFC Sunderland - Burnley FC, 24. kolo Premier League

Hokej

  • 0:30 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins, NHL
  • 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, NHL

  • 11:30 ZOH26-hokej - zraz reprezentácie

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, dohrávka 36. kola českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Montpellier
  • Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž

Dráhová cyklistika

  • 11:30 ME /účasť SR/

Vodné pólo

  • 14:00 zápas o 15. miesto, ME /účasť SR/
  • 16:00 zápas o 13. miesto, ME /účasť SR/
  • 18:15 zápas o 11. miesto, ME /účasť SR/
  • 20:15 zápas o 9. miesto, ME /účasť SR/
TV program: pondelok, 2. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
