Slovenská výprava sa vracia z ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)

Športový program na pondelok, 17. augusta
Futbal
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava B – FK Humenné, 4. kolo MONACObet ligy
- 21:00 Deportivo La Coruña – Elche CF, 1. kolo La Ligy 2026/27
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati
- Turnaj ATP v Cincinnati
Zápasenie
- 10:00 repasáž GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
10:00 kvalifikačné kolá GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
- 17:00 semifinále GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
- 18:00 finále GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
Atletika
- 16:30 Tlačová konferencia so slovenskou výpravou po návrate z ME v Birminghame, Slovenské olympijské a športové múzeum
TV program: Pondelok, 17. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.