Slovenská výprava sa vracia z ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová pózuje so zlatou medailou počas medailového ceremoniálu.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová pózuje so zlatou medailou počas medailového ceremoniálu. (Autor: TASR)
Sportnet|17. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 17. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 17. augusta

Futbal

  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava B – FK Humenné, 4. kolo MONACObet ligy

  • 21:00 Deportivo La Coruña – Elche CF, 1. kolo La Ligy 2026/27

Tenis

  • Turnaj WTA v Cincinnati
  • Turnaj ATP v Cincinnati

Zápasenie

  • 10:00 repasáž GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
    10:00 kvalifikačné kolá GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
  • 17:00 semifinále GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/
  • 18:00 finále GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave /účasť SR/

Atletika

  • 16:30 Tlačová konferencia so slovenskou výpravou po návrate z ME v Birminghame, Slovenské olympijské a športové múzeum
TV program: Pondelok, 17. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová pózuje so zlatou medailou počas medailového ceremoniálu.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová pózuje so zlatou medailou počas medailového ceremoniálu.
    Slovenská výprava sa vracia z ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)
    dnes 00:00
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