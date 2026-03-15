Semifinále play-off SHL. Športový program na dnes (16. marec)

Športový program na pondelok, 16. marec
Futbal
- 20:45 US Cremonese - AC Fiorentina, 29. kolo Serie A
- 21:00 Rayo Vallecano - UD Levante, 28. kolo La Ligy
- 21:00 FC Brentford - Wolverhampton Wanderers, 30. kolo Premier League
Hokej
- 0:00 Montreal Canadiens - Anaheim Ducks, NHL
- 0:30 Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Seattle Kraken - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Edmonton Oilers - Nashville Predators, NHL
- 18:00 HK TAM Levice - HK Skalica, semifinále play-off Tipos SHL (štvrtý zápas)
18:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, semifinále play-off Tipos SHL (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Basketbal
- 18:00 BKM Lučenec - BC Prievidza, dohrávka 20. kola Tipos SBL
TV program: pondelok, 16. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.