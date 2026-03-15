Semifinále play-off SHL. Športový program na dnes (16. marec)

Hokejisti HK Žiar nad Hronom (Autor: Facebook/HK Žiar nad Hronom)
Sportnet|16. mar 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 16. marca. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 16. marec

Futbal

  • 20:45 US Cremonese - AC Fiorentina, 29. kolo Serie A
  • 21:00 Rayo Vallecano - UD Levante, 28. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Brentford - Wolverhampton Wanderers, 30. kolo Premier League

Hokej

  • 0:00 Montreal Canadiens - Anaheim Ducks, NHL
  • 0:30 Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Seattle Kraken - Florida Panthers, NHL
  • 1:00 Edmonton Oilers - Nashville Predators, NHL

  • 18:00 HK TAM Levice - HK Skalica, semifinále play-off Tipos SHL (štvrtý zápas)
    18:00     HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, semifinále play-off Tipos SHL (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Basketbal

  • 18:00 BKM Lučenec - BC Prievidza, dohrávka 20. kola Tipos SBL
TV program: pondelok, 16. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Semifinále play-off SHL. Športový program na dnes (16. marec)