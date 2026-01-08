Veľa hokeja a futbal v Afrike. Športový program na dnes (9. január)

Športový program na piatok, 9. január
Futbal
- 17:00 Mali – Senegal, Africký pohár národov - štvrťfinále
- 20:00 Kamerun – Maroko, Africký pohár národov - štvrťfinále
- 20:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, 16. kolo Bundesligy
- 21:00 Getafe CF – Real Sociedad, 19. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes – Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 New York Rangers – Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Florida Panthers, NHL
- 1:00 Boston Bruins – Calgary Flames, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Nashville Predators – New York Islanders, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche – Ottawa Senators, NHL
- 4:00 Seattle Kraken – Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets, NHL
- 17:30 Vlci Žilina – HK Poprad, 37. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Dukla Michalovce – HK Nitra, 37. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín – HC MONACObet Banská Bystrica, 37. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen, 37. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov – HC Slovan Bratislava, 37. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Košice – HK Spišská Nová Ves, 37. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HC 19 Humenné, 33. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – TSS GROUP Dubnica, 33. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 MHA Martin – HK Skalica, 33. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – HK Detva, 33. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – HK Žiar nad Hronom, 33. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava – HK TAM Levice, 33. kolo Tipos SHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Energie Karlovy Vary, 40. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno, 40. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – HC Oceláři Třinec, 40. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Dynamo Pardubice, 40. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň, 40. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov, 40. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 7:30 Poľsko - Austrália, štvrťfinále United Cupu
Motorizmus
- 6:00 6. etapa: Ha´il - Rijád, Rely Dakar 2026
Skoky na lyžiach
- 12:00 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Ljubne
Hádzaná
- 17:15 Irán - Portugalsko medzinárodný turnaj v Španielsku
- 19:30 Slovensko - Tunisko medzinárodný turnaj v Španielsku
Volejbal
- 19:00 HIT UCM Trnava – ŠK ELBA Prešov, 14. kolo Niké extraligy
TV program: piatok, 9. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.