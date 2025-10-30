Porcia hokeja aj tenis v Bratislave. Športový program na dnes (31. október)

Športový program na piatok, 31. október
Futbal
- 13:00 Švajčiarsko - Bulharsko, kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 17:00 Slovensko - San Maríno, kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FK Inter Bratislava, 15. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 15. kolo MONACObet ligy
- 20:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund, 9. kolo Bundesligy
- 21:00 FC Getafe - FC Girona, 11. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres, NHL
- 0:00 Carolina Hurricanes - New York Islanders, NHL
- 0:00 Ottawa Senators - Calgary Flames, NHL
- 0:00 Philadelphia Flyers - Nashville Predators, NHL
- 0:00 Tampa Bay Lightning - Dallas Stars, NHL
- 1:00 Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 Edmonton Oilers - New York Rangers, NHL
- 3:00 San José Sharks - New Jersey Devils, NHL
- 3:30 Los Angeles Kings - Detroit Red Wings, NHL
- 21:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche, NHL
- 17:00 MHA Martin - TSS GROUP Dubnica, 15. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Skalica - HK Žiar nad Hronom, 15. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 15. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Gladiators Trnava, 15. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HC Nové Zámky, 15. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HC 19 Humenné, 15. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC Košice, 16. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín, 16. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Poprad - Vlci Žilina, 16. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš, 16. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, 16. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HC Prešov, 16. kolo Tipsport ligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha, 20. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- od 10:00 Challenger Slovak Open 2025 v Bratislave
Hádzaná
- 16:00 Slovensko – Čierna Hora, kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
- 13:30 Slovensko - Gruzínsko, turnaj o Karpatský pohár
- 16:30 Rumunsko - Ukrajina, turnaj o Karpatský pohár
Džudo
- 9:00 ME do 23 rokov v Moldavsku
TV program: piatok, 31. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.