Hokejová liga aj Memoriál Ondreja Nepelu. Športový program na dnes (26. september)

Športový program na piatok, 26. september
Futbal
- 11:00 žreb 4. kola Slovnaft Cupu
- 17:00 FK Pohronie - FK Inter Bratislava, 10. kolo MONACObet ligy
- 19:00 SK Slavia Praha - FK Dukla Praha, 10. kolo českej ligy
- 20:30 Bayern Mníchov - Werder Brémy, 5. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Štrasburg - Olympique Marseille, 6. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Girona - Espanyol Barcelona, 7. kolo 6. kolo La Ligy
Hokej
- 17.00 MHA Martin - HK ‘95 Považská Bystrica, 5. kolo TIPOS SHL
- 17.30 HK Skalica - HC 19 Humenné, 5. kolo TIPOS SHL
- 18.00 HK Detva - TSS GROUP Dubnica, 5. kolo TIPOS SHL
- 18.00 HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom, 5. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 18.00 HC Topoľčany - HC Nové Zámky, 5. kolo TIPOS SHL
- 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava, 5. kolo TIPOS SHL
- 17.30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava, 6. kolo Tipsport ligy
- 17.30 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín, 6. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK Nitra - HC Košice, 6. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK Poprad - HC Spišská Nová Ves, 6. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18.00 HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš, 6. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce, 6. kolo Tipsport ligy
- 17.30 Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, 8. kolo českej extraligy
- 17.30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, 8. kolo českej extraligy
- 17.30 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha, 8. kolo českej extraligy
- 18.00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, 8. kolo českej extraligy
- 18.00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, 8. kolo českej extraligy
- 18.00 Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 8. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
- Turnaj WTA v Pekingu
Cyklistika
- 8.00 juniori (119,3 km), MS v cyklistike 2025
- 12.00 muži U23 (164,6 km), MS v cyklistike 2025
Hádzaná
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - HK Košice, 5. kolo Niké Handball Extraligy
Krasokorčuľovanie
- 13.35 ženy – krátky program, Memoriál Ondreja Nepelu
- 17.30 tance – rytmické tance, Memoriál Ondreja Nepelu
- 19.50 muži – krátky program, Memoriál Ondreja Nepelu
Paralympijské
- 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/
Veslovanie
- 4:05 MS v Šanghaji