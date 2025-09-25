Hokejová liga aj Memoriál Ondreja Nepelu. Športový program na dnes (26. september)

Momentka zo zápasu Nitra - Košice
Momentka zo zápasu Nitra - Košice (Autor: TASR)
Sportnet|26. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 26. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 26. september

Futbal

  • 11:00 žreb 4. kola Slovnaft Cupu
  • 17:00 FK Pohronie - FK Inter Bratislava, 10. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 SK Slavia Praha - FK Dukla Praha, 10. kolo českej ligy
  • 20:30 Bayern Mníchov - Werder Brémy, 5. kolo Bundesligy
  • 20:45 Racing Štrasburg - Olympique Marseille, 6. kolo Ligue 1
  • 21:00 FC Girona - Espanyol Barcelona, 7. kolo 6. kolo La Ligy

Hokej

  • 17.00 MHA Martin - HK ‘95 Považská Bystrica, 5. kolo TIPOS SHL
  • 17.30 HK Skalica - HC 19 Humenné, 5. kolo TIPOS SHL
  • 18.00 HK Detva - TSS GROUP Dubnica, 5. kolo TIPOS SHL
  • 18.00 HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom, 5. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
  • 18.00 HC Topoľčany - HC Nové Zámky, 5. kolo TIPOS SHL
  • 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava, 5. kolo TIPOS SHL

  • 17.30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava, 6. kolo Tipsport ligy
  • 17.30 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín, 6. kolo Tipsport ligy
  • 18.00 HK Nitra - HC Košice, 6. kolo Tipsport ligy
  • 18.00 HK Poprad - HC Spišská Nová Ves, 6. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18.00 HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš, 6. kolo Tipsport ligy
  • 18.00 HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce, 6. kolo Tipsport ligy

  • 17.30 Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, 8. kolo českej extraligy
  • 17.30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, 8. kolo českej extraligy
  • 17.30 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha, 8. kolo českej extraligy
  • 18.00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, 8. kolo českej extraligy
  • 18.00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, 8. kolo českej extraligy
  • 18.00 Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 8. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
  • Turnaj WTA v Pekingu

Cyklistika

Hádzaná

  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - HK Košice, 5. kolo Niké Handball Extraligy

Krasokorčuľovanie

  • 13.35 ženy – krátky program, Memoriál Ondreja Nepelu
  • 17.30 tance – rytmické tance, Memoriál Ondreja Nepelu
  • 19.50 muži – krátky program, Memoriál Ondreja Nepelu

Paralympijské

  • 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/

Veslovanie

  • 4:05 MS v Šanghaji

TV program: Piatok 26. september
Ostatné športy

