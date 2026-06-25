Zapletalová môže zabojovať o ďalšie víťazstvo. Športový program na dnes (26. jún)

Športový program na piatok, 26. júna
Futbal
- 1:00 Japonsko – Švédsko, F-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 1:00 Tunisko – Holandsko, F-skupina na MS 2026
- 4:00 Turecko – USA, D-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 4:00 Paraguaj – Austrália, D-skupina na MS 2026
- 21:00 Nórsko – Francúzsko, I-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Senegal – Irak, I-skupina na MS 2026
Tenis
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
- Turnaje WTA v Bad Homburgu a Eastbourne
- 11:00 Žreb hlavnej časti Wimbledonu
Atletika
- 18:05 Beh na 400 m prekážok, Zlatý míting v Záhrebe /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plávanie
- 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
- 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open
Hokejbal
- 10:15 Slovensko - Fínsko, štvrťfinále na MS v hokejbale mužov 2026
- 12:30 o 5. miesto, MS v hokejbale žien 2026
- 15:15/20:15 semifinále, MS v hokejbale žien 2026
TV program: piatok, 26. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.