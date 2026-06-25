Zapletalová môže zabojovať o ďalšie víťazstvo. Športový program na dnes (26. jún)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa usmieva po triumfe v behu na 400m prekážok počas mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dauhe.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa usmieva po triumfe v behu na 400m prekážok počas mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dauhe. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 26. júna. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 26. júna

Futbal

Tenis

  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
  • Turnaje WTA v Bad Homburgu a Eastbourne
  • 11:00 Žreb hlavnej časti Wimbledonu

Atletika

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
  • 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open

Hokejbal

  • 10:15 Slovensko - Fínsko, štvrťfinále na MS v hokejbale mužov 2026
  • 12:30 o 5. miesto, MS v hokejbale žien 2026
  • 15:15/20:15 semifinále, MS v hokejbale žien 2026
TV program: piatok, 26. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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