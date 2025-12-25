Začínajú sa MS v hokeji do 20 rokov. Športový program na dnes (26. december)

Momentka zo zápasu Slovensko - Švédsko
Momentka zo zápasu Slovensko - Švédsko (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
26. dec 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí vo piatok, 26. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 26. december

Futbal

  • 13:30 Angola - Zimbabwe, Africký pohár národov
  • 16:00 Egypt - JAR, Africký pohár národov
  • 18:30 Zambia - Komory, Africký pohár národov
  • 21:00 Maroko - Mali, Africký pohár národov
  • 21:00 Manchester United - Newcastle United, 18. kolo Premier League

Hokej

  • 15:10 HC Fribourg-Gottéron - Sparta Praha, Spengler Cup
  • 20:15 Team Canada - U.S. Collegiate Selects, Spengler Cup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 16:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, 32. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 32. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín, 32. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 32. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice - HK Dukla Michalovce, 32. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HK Poprad, 32. kolo Tipsport ligy

  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, 34. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 34. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, 34. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 34. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, 34. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, 34. kolo českej extraligy

  • 19:00 Švédsko - Slovensko, MS do 20 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:30 Dánsko - Fínsko, MS do 20 rokov
TV program: piatok, 26. december
Ostatné športy

