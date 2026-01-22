Super-G v Kitzbüheli a biatlonistky v Česku. Športový program na dnes (23. január)

Športový program na piatok, 23. január
Futbal
- 20:00 AJ Auxerre – Paríž St. Germain, 19. kolo Ligue 1
- 20:30 FC St. Pauli – SV Hamburg, 19. kolo Bundesligy
- 20:45 Inter Miláno – AC Pisa, 22. kolo Serie A
- 21:00 UD Levante – CF Elche, 21. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Boston Bruins – Vegas Golden Knights, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Florida Panthers, NHL
- 2:00 Nashville Predators – Ottawa Senators, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins, NHL
- 3:30 Minnesota Wild – Detroit Red Wings, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce – Vlci Žilina, 41. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica, 41. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves – HC Prešov, 41. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra – HKM Zvolen, 41. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Trenčín, 41. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad – HC Slovan Bratislava, 41. kolo Tipsport ligy
- 18:00 MHA Martin – TSS GROUP Dubnica, 37. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica – HC BIT markets TEBS Bratislava, 37. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Gladiators Trnava, 37. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – HK TAM Levice, 37. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Skalica, 37. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Detva, 37. kolo Tipos SHL
- 17:30 Motor České Budějovice – Rytíři Kladno, 44. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera, 44. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno, 44. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Energie Karlovy Vary, 44. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice, 44. kolo českej extraligy
Tenis
- 1:00 Australian Open
Lyžovanie
- 11:30 super-G mužov, Svetový pohár v Kitzbüheli
Beh na lyžiach
- 12:30 tímšprint voľne kvalifikácia mužov a žien, SP (účasť SR)
- 14:30 tímšprint voľne finále mužov a žien, SP (účasť SR) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 18:15 skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km, SP
Hádzaná
- 15:30 hlavná fáza, ME 2026, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO / a /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 18:00 HK Košice – HK AGRO Topoľčany, 17. kolo Niké Handball Extraligy
- 20:00 HáO TJ Slovan Modra – HC Záhoráci, 17. kolo Niké Handball Extraligy
Vodné pólo
- 17:00 Grécko - Maďarsko, semifinále ME
- 20:30 Srbsko - Taliansko, semifinále ME
Cyklistika
- 01:40 Henley Beach - Nairne (140,8 km), 3. etapa - Santos Tour Down Under
Futsal
- 17:30 Bielorusko - Belgicko, ME
- 20:30 Slovinsko - Španielsko, ME
Basketbal
- 17:00 BC Slovan Bratislava – BK ŠK UMB Banská Bystrica, 18. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK AS Trenčín – CBK Košice, 18. kolo Tipos extraligy
TV program: piatok, 23. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.