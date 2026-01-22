Super-G v Kitzbüheli a biatlonistky v Česku. Športový program na dnes (23. január)

23. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 23. januára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 23. január

Futbal

  • 20:00 AJ Auxerre – Paríž St. Germain, 19. kolo Ligue 1
  • 20:30 FC St. Pauli – SV Hamburg, 19. kolo Bundesligy
  • 20:45 Inter Miláno – AC Pisa, 22. kolo Serie A
  • 21:00 UD Levante – CF Elche, 21. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens – Buffalo Sabres, NHL
  • 1:00 Boston Bruins – Vegas Golden Knights, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets – Florida Panthers, NHL
  • 2:00 Nashville Predators – Ottawa Senators, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins, NHL
  • 3:30 Minnesota Wild – Detroit Red Wings, NHL

  • 17:30 HK Dukla Michalovce – Vlci Žilina, 41. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica, 41. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves – HC Prešov, 41. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra – HKM Zvolen, 41. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Trenčín, 41. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad – HC Slovan Bratislava, 41. kolo Tipsport ligy

  • 18:00 MHA Martin – TSS GROUP Dubnica, 37. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica – HC BIT markets TEBS Bratislava, 37. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Gladiators Trnava, 37. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky – HK TAM Levice, 37. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Skalica, 37. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Detva, 37. kolo Tipos SHL

  • 17:30 Motor České Budějovice – Rytíři Kladno, 44. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera, 44. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno, 44. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové – HC Energie Karlovy Vary, 44. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice, 44. kolo českej extraligy

Tenis

  • 1:00 Australian Open

Lyžovanie

  • 11:30 super-G mužov, Svetový pohár v Kitzbüheli

Beh na lyžiach

  • 12:30 tímšprint voľne kvalifikácia mužov a žien, SP (účasť SR)
  • 14:30 tímšprint voľne finále mužov a žien, SP (účasť SR) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Biatlon

  • 18:15 skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km, SP 

Hádzaná

Vodné pólo

  • 17:00 Grécko - Maďarsko, semifinále ME
  • 20:30 Srbsko - Taliansko, semifinále ME

Cyklistika

  • 01:40 Henley Beach - Nairne (140,8 km), 3. etapa - Santos Tour Down Under

Futsal

  • 17:30 Bielorusko - Belgicko, ME 
  • 20:30 Slovinsko - Španielsko, ME 

Basketbal

  • 17:00 BC Slovan Bratislava – BK ŠK UMB Banská Bystrica, 18. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 BK AS Trenčín – CBK Košice, 18. kolo Tipos extraligy
TV program: piatok, 23. január
Ostatné športy

