Slovenky čaká historicky prvý zápas na MS. Športový program na dnes (22. august)

Slovenské volejbalistky sa tešia z bodu. (Autor: TASR)
Sportnet|22. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 22. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 22. august

Futbal

  • 16:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen, 5. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 5. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - Slovan Bratislava B, 5. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 FC ViON Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Považská Bystrica, 5. kolo MONACObet ligy

  • 20:30 Bayern Mníchov - RB Lipsko, 1. kolo Bundesligy

  • 20:45 Paríž St. Germain - Angers SCO, 2. kolo Ligue 1

  • 21:00 West Ham United - Chelsea FC, 2. kolo Premier League

  • 21:30 Real Betis - Alaves, 2. kolo La Ligy

Hokej

  • 14:30 HK Olimpija Ľubľana - HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Vítkovice Ridera, Memoriál Pavla Zábojníka

Volejbal

Tenis

  • turnaj ATP vo Winston-Saleme
  • turnaje WTA v Monterrey a Clevelande

Cestná cyklistika

  • 13:00 3. etapa: Aalter - Geraardsbergen (181,8 km), Renewi Tour

Dráhová cyklistika

  • 13:00 MS juniorov /účasť SR/

Atletika

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/

Plážový volejbal

  • 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 semifinále 200, 500 a 1000 m, MS 2025
  • 13:30 finále 200, 500 a 1000 m, MS 2025

Moderná gymnastika

  • 12:30 MS /účasť SR/

Krasokorčuľovanie

  • 13:20 juniorská ISU Grand Prix

Golf

TV program: piatok, 22. august
Ostatné športy

