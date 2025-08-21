Slovenky čaká historicky prvý zápas na MS. Športový program na dnes (22. august)

Športový program na piatok, 22. august
Futbal
- 16:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen, 5. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 5. kolo MONACObet ligy
- 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - Slovan Bratislava B, 5. kolo MONACObet ligy
- 19:00 FC ViON Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Považská Bystrica, 5. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Bayern Mníchov - RB Lipsko, 1. kolo Bundesligy
- 20:45 Paríž St. Germain - Angers SCO, 2. kolo Ligue 1
- 21:00 West Ham United - Chelsea FC, 2. kolo Premier League
- 21:30 Real Betis - Alaves, 2. kolo La Ligy
Hokej
- 14:30 HK Olimpija Ľubľana - HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
- 18:00 HKM Zvolen - HC Vítkovice Ridera, Memoriál Pavla Zábojníka
Volejbal
- 11:00 Česko - Argentína, MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Portoriko - Francúzsko, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Belgicko - Kuba, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Holandsko - Švédsko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Brazília - Grécko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 USA - Slovinsko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Taliansko - Slovensko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Thajsko - Egypt, MS vo volejbale žien 2025
Tenis
- turnaj ATP vo Winston-Saleme
- turnaje WTA v Monterrey a Clevelande
Cestná cyklistika
- 13:00 3. etapa: Aalter - Geraardsbergen (181,8 km), Renewi Tour
Dráhová cyklistika
- 13:00 MS juniorov /účasť SR/
Atletika
- 18:30 míting Diamantovej ligy v Bruseli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plávanie
- 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
- 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
Plážový volejbal
- 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 semifinále 200, 500 a 1000 m, MS 2025
- 13:30 finále 200, 500 a 1000 m, MS 2025
Moderná gymnastika
- 12:30 MS /účasť SR/
Krasokorčuľovanie
- 13:20 juniorská ISU Grand Prix
Golf
- 18:10 LIV Golf Tour, 1. deň, Michigan /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: piatok, 22. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.