Hokejové play-off, biatlon aj atletika. Športový program na dnes (20. marec)

Zľava Michal Roman (Michalovce) a Michal Krištof (Nitra) (Autor: TASR)
Sportnet|20. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo piatok, 20. marca. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 20. marec

Futbal

  • 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Dynamo Malženice, 21. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava B, 21. kolo MONACObet ligy
  • 18:30 Cagliari Calcio - SSC Neapol, 30. kolo Serie A
  • 20:45 FC Janov - Udinese Calcio, 30. kolo Serie A
  • 20:30 RB Lipsko - TSG Hoffenheim, 27. kolo Bundesligy
  • 20:45 Racing Lens - SCO Angers, 27. kolo Ligue 1
  • 21:00 CF Villarreal - Real Sociedad, 29. kolo La Ligy
  • 21:00 AFC Bournemouth - Manchester United, 31. kolo Premier League

Hokej

  • 0:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, NHL
  • 0:00 Detroit Red Wings - Montreal Canadiens, NHL
  • 0:00 Ottawa Senators - New York Islanders, NHL
  • 0:00 Boston Bruins - Winnipeg Jets, NHL
  • 0:30 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 Nashville Predators - Seattle Kraken, NHL
  • 2:00 Edmonton Oilers - Florida Panthers, NHL
  • 3:00 San Jose Sharks - Buffalo Sabres, NHL
  • 3:00 Vegas Golden Knights - Utah Mammoth, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 3:30 Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers, NHL

  • 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (prvý zápas)
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (prvý zápas)

 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary, štvrťfinále play-off českej extraligy (prvý zápas)
    18:30 Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec, štvrťfinále play-off českej extraligy (prvý zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

Biatlon

  • 16:15 rýchlostné preteky mužov na 10 km, záverečné kolo SP /účasť SR/

Skoky na lyžiach

  • 17:00 kvalifikácia, Svetový pohár vo Vikersunde

Beh na lyžiach

  • 18.00 ženy 10 km klasicky, finále SP v Lake Placid
  • 20.00 muži 10 km klasicky, finále SP v Lake Placid

Atletika

  • 10:05 ranný finálový blok, halové MS 2026
  • 18:35 večerný finálový blok, halové MS 2026


TV program: piatok, 20. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

