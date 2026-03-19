Hokejové play-off, biatlon aj atletika. Športový program na dnes (20. marec)

Športový program na piatok, 20. marec
Futbal
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Dynamo Malženice, 21. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava B, 21. kolo MONACObet ligy
- 18:30 Cagliari Calcio - SSC Neapol, 30. kolo Serie A
- 20:45 FC Janov - Udinese Calcio, 30. kolo Serie A
- 20:30 RB Lipsko - TSG Hoffenheim, 27. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Lens - SCO Angers, 27. kolo Ligue 1
- 21:00 CF Villarreal - Real Sociedad, 29. kolo La Ligy
- 21:00 AFC Bournemouth - Manchester United, 31. kolo Premier League
Hokej
- 0:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, NHL
- 0:00 Detroit Red Wings - Montreal Canadiens, NHL
- 0:00 Ottawa Senators - New York Islanders, NHL
- 0:00 Boston Bruins - Winnipeg Jets, NHL
- 0:30 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 Nashville Predators - Seattle Kraken, NHL
- 2:00 Edmonton Oilers - Florida Panthers, NHL
- 3:00 San Jose Sharks - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Vegas Golden Knights - Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:30 Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers, NHL
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (prvý zápas)
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (prvý zápas)
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary, štvrťfinále play-off českej extraligy (prvý zápas)
18:30 Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec, štvrťfinále play-off českej extraligy (prvý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Biatlon
- 16:15 rýchlostné preteky mužov na 10 km, záverečné kolo SP /účasť SR/
Skoky na lyžiach
- 17:00 kvalifikácia, Svetový pohár vo Vikersunde
Beh na lyžiach
- 18.00 ženy 10 km klasicky, finále SP v Lake Placid
- 20.00 muži 10 km klasicky, finále SP v Lake Placid
Atletika
- 10:05 ranný finálový blok, halové MS 2026
- 18:35 večerný finálový blok, halové MS 2026
TV program: piatok, 20. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.