ONLINE: Faerské ostrovy - Slovensko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, skupina 3)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá tretí zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027. V skupine 3 sa predstaví na ihrisku Faerských ostrovov.
Slováci zvládli oba doterajšie zápasy, keď na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1. Vyhrajú aj tretí duel?
Kde sledovať Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Faerské ostrovy - Slovensko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, piatok, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
02.10.2026 o 20:45
Faerské ostrovy
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Ligy národov, v ktorom sa stretnú Faerské ostrovy a Slovensko.
Faerské ostrovy vstúpili do nového ročníka Ligy národov dvomi remízami. Najskôr doma remizovali s Kazachstanom 1:1 a rovnakým výsledkom sa skončil aj ich následný duel na pôde Moldavska. Na konte tak majú dva body a v tabuľke im patrí druhé miesto.
Slovensko má za sebou vydarený úvod a po dvoch kolách zostáva stopercentné. Zverenci Vladimíra Weissa st. najskôr zdolali Moldavsko 2:0 a následne v Košiciach porazili Kazachstan 2:1. So šiestimi bodmi a skóre 4:1 tak vedú skupinu.
Faerské ostrovy vstúpili do nového ročníka Ligy národov dvomi remízami. Najskôr doma remizovali s Kazachstanom 1:1 a rovnakým výsledkom sa skončil aj ich následný duel na pôde Moldavska. Na konte tak majú dva body a v tabuľke im patrí druhé miesto.
Slovensko má za sebou vydarený úvod a po dvoch kolách zostáva stopercentné. Zverenci Vladimíra Weissa st. najskôr zdolali Moldavsko 2:0 a následne v Košiciach porazili Kazachstan 2:1. So šiestimi bodmi a skóre 4:1 tak vedú skupinu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.