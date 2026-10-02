ONLINE: Faerské ostrovy - Slovensko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, skupina 3)

Faerské ostrovy - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Faerské ostrovy - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. okt 2026 o 17:45
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov: Faerské ostrovy - Slovensko.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá tretí zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027. V skupine 3 sa predstaví na ihrisku Faerských ostrovov.

Slováci zvládli oba doterajšie zápasy, keď na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1. Vyhrajú aj tretí duel?

Kde sledovať Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Faerské ostrovy - Slovensko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, piatok, utorok, naživo)

Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
02.10.2026 o 20:45
Faerské ostrovy
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Ligy národov, v ktorom sa stretnú Faerské ostrovy a Slovensko.

Faerské ostrovy vstúpili do nového ročníka Ligy národov dvomi remízami. Najskôr doma remizovali s Kazachstanom 1:1 a rovnakým výsledkom sa skončil aj ich následný duel na pôde Moldavska. Na konte tak majú dva body a v tabuľke im patrí druhé miesto.

Slovensko má za sebou vydarený úvod a po dvoch kolách zostáva stopercentné. Zverenci Vladimíra Weissa st. najskôr zdolali Moldavsko 2:0 a následne v Košiciach porazili Kazachstan 2:1. So šiestimi bodmi a skóre 4:1 tak vedú skupinu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Hráči základnej jedenástky Kazachstanu.
    Hráči základnej jedenástky Kazachstanu.
    Moldavci sa dočkali prvého víťazstva. Kazachom zasadili ranu v úvode druhého polčasu
    dnes 18:16
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