VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v C-divízii Ligy národov

Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Fotogaléria (6)
Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 21:48
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Pozrite si góly zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

Futbalisti Slovenska hrajú dnes svoj tretí zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Prvýkrát hrajú na trávniku súpera, tentokrát na Faerských ostrovoch.

Skóre otvoril v 38. minúte svojím vlastným gólom Gunnar Vatnhamar.

Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vpravo Odmar Faerö (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
6 fotografií
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vľavo Hanus Sörensen (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.Leo Sauer (Slovensko) a Jóannes Bartalíd (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.

Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan.

VIDEO: Gunnar Vatnhamar a jeho vlastný gól na 1:0

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

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