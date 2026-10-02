VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v C-divízii Ligy národov

Futbalisti Slovenska hrajú dnes svoj tretí zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Prvýkrát hrajú na trávniku súpera, tentokrát na Faerských ostrovoch.
- ONLINE: Faerské ostrovy - Slovensko, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
Skóre otvoril v 38. minúte svojím vlastným gólom Gunnar Vatnhamar.
Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kazachstan.
VIDEO: Gunnar Vatnhamar a jeho vlastný gól na 1:0