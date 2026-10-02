ONLINE: Anglicko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

Futbalisti Anglicka a Slovenska dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie hostí Stoke-on-Trent, v televízii duel odvysiela stanica STVR 2.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Slovensko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2026/2027
02.10.2026 o 20:45
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Krásny piatok všetkým futbalovým fanúšikom! Vítam vás pri sledovaní zápasu z kvalifikácie na Majstrovstvá Európy do 21 rokov, keď sa proti sebe postaví výber Anglicka a Slovenska.
Angličania, ktorí si už v predstihu zabezpečili postup na európsky šampionát, sa dnes postavia na domácom trávniku proti Slovensku, ktoré naďalej bojuje o postup do baráže z tabuľky druhých tímov. Svoju cestu si však výrazne skomplikovalo, keď v poslednom stretnutí prehrali proti Írsku 0:2. Aktuálne tak na svojho posledného súpera strácame jeden bod, máme však zápas k dobru.
Angličania, ktorí si už v predstihu zabezpečili postup na európsky šampionát, sa dnes postavia na domácom trávniku proti Slovensku, ktoré naďalej bojuje o postup do baráže z tabuľky druhých tímov. Svoju cestu si však výrazne skomplikovalo, keď v poslednom stretnutí prehrali proti Írsku 0:2. Aktuálne tak na svojho posledného súpera strácame jeden bod, máme však zápas k dobru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.