Dvojnásobná olympijská šampiónka hlási návrat: Viem, čoho som schopná

Na archívnej snímke z 5. augusta 2024 americká športová gymnastka Sunisa Leeová cvičí na kladine.
Na archívnej snímke z 5. augusta 2024 americká športová gymnastka Sunisa Leeová cvičí na kladine. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. júl 2026 o 18:39
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Zlato má z Paríža z tímovej súťaže a v Tokiu triumfovala v individuálnom viacboji.

Americká športová gymnastka Sunisa Leeová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke.

Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na OH 2028 v Los Angeles. Dvadsaťtriročná Leeová sa doposiaľ predstavila na dvoch olympijských hrách (2020, 2024), na ktorých dokázala získať dokopy šesť cenných kovov.

Zlato má z Paríža z tímovej súťaže a v Tokiu triumfovala v individuálnom viacboji. Spolu s ňou nedávno prejavila záujem o účasť na hrách v Los Angeles aj ďalšia členka úspešného amerického tímu Jade Careyová.

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„Viem, čoho som schopná. Urobím všetko, aby som sa dostala do Los Angeles. Je to viac ako návrat, som späť,“ citovala agentúra AP Leeovej vyjadrenie na sociálnych sieťach.

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    Na archívnej snímke z 5. augusta 2024 americká športová gymnastka Sunisa Leeová cvičí na kladine.
    Na archívnej snímke z 5. augusta 2024 americká športová gymnastka Sunisa Leeová cvičí na kladine.
    Dvojnásobná olympijská šampiónka hlási návrat: Viem, čoho som schopná
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