Slovenskí juniori zdolali Rakúsko, na ME mládeže obsadili piate miesto

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR)
TASR|14. júl 2026 o 15:05
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O pozíciu sa delili so Švédmi.

Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na ME mládeže v portugalskom Gondomare konečné piate miesto v súťaži družstiev.

Vo svojom záverečnom vystúpení zdolali v súboji o 5.-8. priečku Rakúsko jednoznačne 3:0.

O body SR sa zaslúžili Samuel Arpáš, Damián Flóro a Pavol Kokavec, keď všetci vyhrali svoje utorkové duely.

Súboj o konečné 5. miesto sa na ME nehrá, Slováci sa o pozíciu delili so Švédmi. Slovenskí juniori siahali na šampionáte na bronz, v utorkovom štvrťfinále tesne podľahli Španielom 2:3.

Slovenské juniorky skončili na ME v tímovej súťaži na 16. mieste. V záverečnom zápase podľahli Dánsku 1:3.

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    Ilustračný záber
    Slovenskí juniori zdolali Rakúsko, na ME mládeže obsadili piate miesto
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