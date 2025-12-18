Šípkari finišujú úvodné kolo. Tipsport liga prinesie šlágre. Športový program na dnes (19. december)

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 19. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 19. december

Futbal

  • 20:30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, 15. kolo Bundesligy

  • 21:00 FC Bologna - Inter Miláno, semifinále Talianskeho superpohára

  • 21:00 CF Valencia - RCD Mallorca, 17. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - New York Rangers, NHL
  • 3:00 Calgary Flames - Seattle Kraken, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Dallas Stars, NHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 31. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha, 31. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 31. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 31. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, 31. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - Motor České Budějovice, 31. kolo českej extraligy  
      
  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava, 30. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín, 30. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Nitra, 30. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HK Spišská Nová Ves, 30. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HC Košice, 30. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, 30. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HC BIT markets TEBS Bratislava, 27. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Detva, 27. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 27. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice, 27. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany, 27. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - MHA Martin, 27. kolo Tipos SHL


Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 9. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 9. deň, MS

Biatlon

  • 14:15 šprint mužov na 10 km, 3. kolo SP /účasť SR/

Alpské lyžovanie

Skoky na lyžiach

  • 15:45 kvalifikácia, SP V Engelbergu

Hádzaná

  • 18:00 ŠKP Bratislava - HáO TJ Slovan Modra, 16. kolo Niké Handball Extraligy
  • 20:00 HK AGRO Topoľčany - MŠK Považská Bystrica, 16. kolo Niké Handball Extraligy

Basketbal

  • 18:00 Košice Wolves - BC Prievidza, 14. kolo Tipos SBL

Plávanie

  • 9:00 MSR v krátkom bazéne

Futsal

  • 20:30 Slovensko - Bielorusko, prípravný zápas

Sánkovanie

  • 21:00 Svetový pohár v Lake Placid
Ostatné športy

