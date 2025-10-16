Hokejový šláger o prvé miesto aj derby zápasy. Športový program na dnes (17. október)

Športový program na piatok, 17. október
Futbal
- 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka, 13. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Púchov, 13. kolo MONACObet ligy
- 20:30 1. FC Union Berlín - Borussia Mönchengladbach, 7. kolo Bundesligy
- 20:45 Paríž Saint-Germain - Racing Štrasburg, 8. kolo Ligue 1
- 21:00 Real Oviedo - Espanyol Barcelona, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Montréal Canadiens - Nashville Predators, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - New York Rangers, NHL
- 1:30 New York Islanders - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Boston Bruins, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 12. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava, 12. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín, 12. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad - HC Prešov, 12. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 12. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, 12. kolo Tipsport ligy
- 17:00 MHA Martin - HK Skalica, 11. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné, 11. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - TSS GROUP Dubnica, 11. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Detva, 11. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom, 11. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice HK TAM Levice, 11. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 15. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 15. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
- Turnaj WTA v Osake a Ning-po
Cyklistika
- 4:00 4. etapa: Bama - Jinchengjiang (176,8 km), Okolo Kuang-si 2025
Basketbal
- 15:00 BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice, 5. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, 5. kolo TIPOS SBL
Hádzaná
- 18:00 Poľsko - Slovensko, EHF Euro Cup
Volejbal
- 19:00 HIT UCM Trnava - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy
Stolný tenis
- 10:00 štvrťfinále, ME družstiev 2025
Strelectvo
- 8:00 trap m+ž - 2. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach
- 14:00 trap ženy finále, MS v brokových zbraniach
- 15:30 trap muži finále, MS v brokových zbraniach
Florbal
- 9:00 Nemecko - SLOVENSKO, Six Nations Floorball Challenge
- 17:00 SLOVENSKO - Lotyšsko, Six Nations Floorball Challenge
