Hokejový šláger o prvé miesto aj derby zápasy. Športový program na dnes (17. október)

prava Filip Vašaš (Žilina) a Miloš Bubela (Nitra)
prava Filip Vašaš (Žilina) a Miloš Bubela (Nitra) (Autor: TASR)
17. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 17. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 17. október

Futbal

  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka, 13. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Púchov, 13. kolo MONACObet ligy
  • 20:30 1. FC Union Berlín - Borussia Mönchengladbach, 7. kolo Bundesligy
  • 20:45 Paríž Saint-Germain - Racing Štrasburg, 8. kolo Ligue 1
  • 21:00 Real Oviedo - Espanyol Barcelona, 9. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche, NHL
  • 1:00 Montréal Canadiens - Nashville Predators, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Florida Panthers, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - New York Rangers, NHL
  • 1:30 New York Islanders - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Boston Bruins, NHL

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 12. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava, 12. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín, 12. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HC Prešov, 12. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 12. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, 12. kolo Tipsport ligy

  • 17:00 MHA Martin - HK Skalica, 11. kolo TIPOS SHL
  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné, 11. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - TSS GROUP Dubnica, 11. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Detva, 11. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom, 11. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice HK TAM Levice, 11. kolo TIPOS SHL

  • 18:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, 15. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 15. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 15. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 15. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Cyklistika

  • 4:00 4. etapa: Bama - Jinchengjiang (176,8 km), Okolo Kuang-si 2025

Basketbal

  • 15:00 BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice, 5. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, 5. kolo TIPOS SBL

Hádzaná

  • 18:00 Poľsko - Slovensko, EHF Euro Cup

Volejbal

  • 19:00 HIT UCM Trnava - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy

Stolný tenis

  • 10:00 štvrťfinále, ME družstiev 2025

Strelectvo

  • 8:00 trap m+ž - 2. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach
  • 14:00 trap ženy finále, MS v brokových zbraniach
  • 15:30 trap muži finále, MS v brokových zbraniach

Florbal

  • 9:00 Nemecko - SLOVENSKO, Six Nations Floorball Challenge
  • 17:00 SLOVENSKO - Lotyšsko, Six Nations Floorball Challenge
TV program: piatok, 17. október
Ostatné športy

    prava Filip Vašaš (Žilina) a Miloš Bubela (Nitra)
    prava Filip Vašaš (Žilina) a Miloš Bubela (Nitra)
    Hokejový šláger o prvé miesto aj derby zápasy. Športový program na dnes (17. október)
    dnes 00:00
