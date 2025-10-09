Slováci pokračujú v kvalifikačnom boji o MS vo futbale. Športový program na dnes (10. október)

Športový program na piatok, 10. október
Futbal
- 12:20 Japonsko – Paraguaj, prípravný zápas
- 13:00 Kórejská republika – Brazília, prípravný zápas
- 14:45 Uruguaj – Dominikánska republika, prípravný zápas
- 19:00 Rusko – Irán, prípravný zápas
- 15:00 MŠK Žilina B – ŠK Slovan Bratislava B, 12. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 12. kolo MONACObet ligy
- 16:00 Kazachstan – Lichtenštajnsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina J
- 20:45 Severné Írsko – Slovensko, kvalifikácia MS 2026 – skupina A
- 20:45 Nemecko – Luxembursko, kvalifikácia MS 2026 – skupina A
- 20:45 Švédsko – Švajčiarsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina B
- 20:45 Kosovo – Slovinsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina B
- 20:45 Island – Ukrajina, kvalifikácia MS 2026 – skupina D
- 20:45 Francúzsko – Azerbajdžan, kvalifikácia MS 2026 – skupina D
- 20:45 Belgicko – Severné Macedónsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina J
- 18:00 Moldavsko - Anglicko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 20:30 Írsko - Slovensko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres – New York Rangers, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Florida Panthers – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – New York Islanders, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Nashville Predators – Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Dallas Stars, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche – Utah Mammoth, NHL
- 4:00 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Seattle Kraken – Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks – Calgary Flames, NHL
- 17:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec, 13. kolo českej extraligy
- 17:30 Bílí Tygři Liberec – Motor České Budějovice, 13. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové, 13. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov – Rytíři Kladno, 13. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – HC Kometa Brno, 13. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice, 13. kolo českej extraligy
- 17:00 MHA Martin – HC 19 Humenné, 9. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HC Nové Zámky, 9. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice – TSS GROUP Dubnica, 9. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Skalica, 9. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – HK Žiar nad Hronom, 9. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT Markets TEBS Bratislava – HK Detva, 9. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves, 10. kolo Tipos extraligy
- 17:30 Vlci Žilina – HC Košice, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:00 HK Poprad – HKM Zvolen, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:00 HC Prešov – HK Nitra, 10. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Dukla Trenčín – HK Dukla Michalovce, 10. kolo Tipos extraligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš, 10. kolo Tipos extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA vo Wu-chane
Cyklistika
- 9:30 Tlačová konferencia Slovenského zväzu cyklistiky k MS a ME
Hádzaná
- 17:30 Handball Club Zlín – Házená Kynžvart, 5. kolo MOL ligy
- 18:00 Tatran Prešov - HK Košice, 7. kolo Niké Handball Extraligy
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde /účasť SR/