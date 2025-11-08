Slovensko proti domácemu Nemecku, či štart Turnaja majstrov. Športový program na dnes (9. november)

Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne.
9. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 9. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 9. november

Futbal

  • 10:30 MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín, 16. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Púchov, 16. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 Slávia TU Košice - MFK Dukla Banská Bystrica, 16. kolo MONACObet ligy

  • 15:30 ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno, 14. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava, 14. kolo Niké ligy

  • 13:00 FC Slovan Liberec - MFK Karviná, 15. kolo českej ligy
  • 15:30 SK Sigma Olomouc - FK Pardubice, 15. kolo českej ligy
  • 15:30 AC Sparta Praha - FK Teplice, 15. kolo českej ligy
  • 18:30 FC Viktoria Plzeň - SK Slavia Praha, 15. kolo českej ligy

  • 15:00 Aston Villa - AFC Bournemouth, 11. kolo Premier League
  • 15:00 FC Brentford - Newcastle United, 11. kolo Premier League
  • 15:00 Crystal Palace - FC Brighton, 11. kolo Premier League
  • 15:00 Nottingham Forest - Leeds United, 11. kolo Premier League
  • 17:30 Manchester City - FC Liverpool, 11. kolo Premier League

  • 15:30 SC Freiburg - FC St. Pauli, 10. kolo Bundesligy
  • 17:30 VfB Stuttgart - FC Augsburg, 10. kolo Bundesligy
  • 19:30 Eintracht Frankfurt FSV Mainz, 10. kolo Bundesligy

  • 12:30 Atalanta Bergamo - US Sassuolo, 11. kolo Serie A
  • 15:00 FC Bologna - SSC Neapol, 11. kolo Serie A
  • 15:00 FC Janov - AC Fiorentina, 11. kolo Serie A
  • 18:00 AS Rím - Udinese Calcio, 11. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - Lazio Rím, 11. kolo Serie A

  • 15:00 FC Lorient - FC Toulouse, 12. kolo Ligue 1
  • 17:15 Angers SCO - AJ Auxerre, 12. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Metz - OGC Nice, 12. kolo Ligue 1
  • 17:15 Racing Štrasburg - OSC Lille, 12. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - Paríž St. Germain, 12. kolo Ligue 1

  • 14:00 Athletic Bilbao - Real Oviedo, 12. kolo La Ligy
  • 16:15 Rayo Vallecano - Real Madrid, 12. kolo La Ligy
  • 18:30 RCD Mallorca - CF Getafe, 12. kolo La Ligy
  • 18:30 Valencia CF - Real Betis, 12. kolo La Ligy
  • 21:00 Celta Vigo - FC Barcelona, 12. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 St. Louis Blues - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres, NHL
  • 1:00 New York Rangers - New York Islanders, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Florida Panthers, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Colorado Avalanche, NHL
  • 19:00 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks, NHL
  • 20:00 Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings, NHL

  • 12:00 Kórejská republika - Kazachstan, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
  • 15:30 Japonsko - Švédsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
  • 19:00 Nórsko - Slovensko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026

  • 12:00 Česko - Švajčiarsko, Fínske hry, turnaj EHT                                                      
  • 16:00 Fínsko - Švédsko, Fínske hry, turnaj EHT                         

  • 11:00 Lotyšsko - Rakúsko, Nemecký pohár 
  • 14:45 Slovensko - Nemecko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné, semifinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:30 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, predohrávka 35. kola českej extraligy

  • 11:30 Česko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Tenis

  • od 14:00 Finálový ATP turnaj v Turíne

Motorizmus

  • 0:40 záverečný deň 13. podujatia seriálu WRC, rely Japonska

  • 14:00 MotoGP, VC Portugalska

Formula 1

  • 18:00 VC Brazílie

Basketbal

  • 18:00 BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 8. kolo TIPOS Extraligy

Hádzaná

  • 16:00 HK Košice - HC Záhoráci, Niké Handball extraliga - 10. kolo

  • 16:00 Sokol Poruba - DHC Slavia Praha, 8. kolo MOL ligy

Volejbal

  • 17:00 VK Slovan Bratislava - VA UNIZA Žilina, 5. kolo Niké extraligy

  • 14:00 VK Slovan Bratislava - VK SLÁVIA SPU Nitra, 3. kolo Niké Extraligy
  • 18:30 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK MIRAD UNIPO Prešov, 3. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Krasokorčuľovanie

Strelectvo

  • 8:15 vzduchová puška mix 10 m - kvalifikácia, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
  • 8:45 rýchlopalná pištoľ muži 25 m - 2. deň kvalifikácie, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
  • 11:00 vzduchová puška mix 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
  • 14:30 rýchlopalná pištoľ muži 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/

Florbal

  • 10:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas

Cyklokros

  • 11:00 juniori, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
  • 13:00 ženy U23, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
  • 15:00 muži elite, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
TV program: nedeľa, 9. november
Ostatné športy

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne.
    Slovensko proti domácemu Nemecku, či štart Turnaja majstrov. Športový program na dnes (9. november)
