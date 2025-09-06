Sinner vyzve Alcaraza vo finále US Open, kto vyhrá MS vo volejbale? Športový program na dnes (7. september)

Carlos Alcaraz (vpravo) a Jannik Sinner odohrajú tretie grandslamové finále za sebou.
Carlos Alcaraz (vpravo) a Jannik Sinner odohrajú tretie grandslamové finále za sebou. (Autor: TASR/AP)
7. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 7. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 7. september

Futbal

  • 10:30 FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 7. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica, 7. kolo MONACObet ligy

  • 11:00 Švajčiarsko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov

  • 15:00 Gruzínsko - Bulharsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina E
  • 18:00 Litva - Holandsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
  • 18:00 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina J
  • 20:45 Luxembursko - Slovensko, kvalifikácia MS 2026 - skupina A
  • 20:45 Nemecko - Severné Írsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina A
  • 20:45 Turecko - Španielsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina E
  • 20:45 Poľsko - Fínsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
  • 20:45 Belgicko - Kazachstan, kvalifikácia MS 2026 - skupina J

  • 4:00 Mexiko - Japonsko, prípravný zápas
  • 17:15 Katar - Rusko, prípravný zápas

Hokej

  • 14:00 HC Lausanne - ERC Ingolstadt, 4. kolo LM
  • 14:00 EV Zug - Belfast Giants, 4. kolo LM
  • 14:00 SC Bern - HC Kometa Brno, 4. kolo LM
  • 15:30 HC Bolzano - Mountfield Hradec Králové, 4. kolo LM
  • 16:30 Fischtown Pinguins - Lukko Rauma, 4. kolo LM
  • 19:00 Eisbären Berlín - HC Grenoble, 4. kolo LM

Tenis

Cyklistika

Vodný slalom

  • 9:45 kajak kros individuál, finále SP /účasť SR/
  • 12:45 kajak kros rozjazdy, finále SP /účasť SR/
  • 14:05 kajak kros štvrťfinále až finále, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Formula 1

  • 15:00 Veľká cena Talianska

Motorizmus

  • 14:00 VC Katalánska, MotoGP

Volejbal

Basketbal

Hádzaná

  • 16:00 DHC Sokol Poruba - MŠK Iuventa Michalovce, 1. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHC Slavia Praha - HK Hodonín, 1. kolo MOL ligy

Box

  • 12:00 MS, /účasť SR/

Džudo

  • 10:30 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
  • 15:30 finálový blok, ME juniorov (Gopass Aréna Bratislava)
TV program: nedeľa, 7. september
Ostatné športy

    dnes 00:00
