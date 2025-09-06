Sinner vyzve Alcaraza vo finále US Open, kto vyhrá MS vo volejbale? Športový program na dnes (7. september)

Športový program na nedeľu, 7. september
Futbal
- 10:30 FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 7. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica, 7. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Švajčiarsko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
- 15:00 Gruzínsko - Bulharsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina E
- 18:00 Litva - Holandsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
- 18:00 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina J
- 20:45 Luxembursko - Slovensko, kvalifikácia MS 2026 - skupina A
- 20:45 Nemecko - Severné Írsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina A
- 20:45 Turecko - Španielsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina E
- 20:45 Poľsko - Fínsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina G
- 20:45 Belgicko - Kazachstan, kvalifikácia MS 2026 - skupina J
- 4:00 Mexiko - Japonsko, prípravný zápas
- 17:15 Katar - Rusko, prípravný zápas
Hokej
- 14:00 HC Lausanne - ERC Ingolstadt, 4. kolo LM
- 14:00 EV Zug - Belfast Giants, 4. kolo LM
- 14:00 SC Bern - HC Kometa Brno, 4. kolo LM
- 15:30 HC Bolzano - Mountfield Hradec Králové, 4. kolo LM
- 16:30 Fischtown Pinguins - Lukko Rauma, 4. kolo LM
- 19:00 Eisbären Berlín - HC Grenoble, 4. kolo LM
Tenis
- 20:00 J. Sinner – C. Alcaraz, finále mužov US Open 2025
Cyklistika
- 13:10 Vuelta a Espaňa - 15. etapa: Vegadeo - Monforte de Lemos (167,8 km)
Vodný slalom
- 9:45 kajak kros individuál, finále SP /účasť SR/
- 12:45 kajak kros rozjazdy, finále SP /účasť SR/
- 14:05 kajak kros štvrťfinále až finále, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Formula 1
- 15:00 Veľká cena Talianska
Motorizmus
- 14:00 VC Katalánska, MotoGP
Volejbal
- 10:30 Japonsko - Brazília, o 3. miesto MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Turecko - Taliansko, finále MS vo volejbale žien 2025
Basketbal
- 11:00 Poľsko - Bosna a Hercegovina, osemfinále ME v basketbale 2025
- 14:15 Francúzsko - Gruzínsko, osemfinále ME v basketbale 2025
- 17:30 Taliansko - Slovinsko, osemfinále ME v basketbale 2025
- 20:45 Grécko - Izrael, osemfinále ME v basketbale 2025
Hádzaná
- 16:00 DHC Sokol Poruba - MŠK Iuventa Michalovce, 1. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Slavia Praha - HK Hodonín, 1. kolo MOL ligy
Box
- 12:00 MS, /účasť SR/
Džudo
- 10:30 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
- 15:30 finálový blok, ME juniorov (Gopass Aréna Bratislava)
TV program: nedeľa, 7. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.