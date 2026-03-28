Kto ovládne tenisové turnaje v Miami a VC Japonska? Športový program na dnes (29. marec)

Športový program na nedeľu, 29. marec
Futbal
- 1:00 Haiti - Tunisko, prípravný zápas
- 3:00 Mexiko - Portugalsko, prípravný zápas
- 15:00 Litva - Gruzínsko, prípravný zápas
- 15:00 Arménsko - Bielorusko, prípravný zápas
- 21:00 Kolumbia - Francúzsko, prípravný zápas
Hokej
- 0:00 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets, NHL
- 0:00 Nashville Predators - Montreal Canadiens, NHL
- 0:00 St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Utah Mammoth, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks, NHL
- 4:30 Vegas Golden Knights - Washington Capitals, NHL
- 19:00 New York Rangers - Florida Panthers, NHL
- 23:00 Columbus Blue Jackets - Boston Bruins, NHL
- 23:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, NHL
- 23:00 Tampa Bay Lightning - Nashville Predators, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra /stav série: 2:3/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 2. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 17:00 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 2. kolo baráže o účasť v Tipsport lige /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec /stav série: 2:3/, štvrťfinále play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Cyklistika
- 10:50 Barcelona – Barcelona (95,1 km), 7. etapa Okolo Katalánska
- 11:00 klasika Gent-Wevelgem (240,8 km)
Skoky na lyžiach
- 10:00 lety v Planici - muži, finále Svetového pohára /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Formula 1
- 7:00 VC Japonska
Volejbal
- 18:00 TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník, štvrťfinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 16:00 Handball Hodonín - DHC Plzeň, 21. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Sokol Písek, 21. kolo MOL ligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha, 21. kolo MOL ligy
- 15:30 MŠK IUVENTA Michalovce - Cabooter Fortes Venlo, štvrťfinále Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 31:23/
Motorizmus
- 22:00 MotoGP, VC USA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.