Kto ovládne tenisové turnaje v Miami a VC Japonska? Športový program na dnes (29. marec)

Kimi Antonelli v Mercedese.
Kimi Antonelli v Mercedese.
Sportnet|29. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 29. marca. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 29. marec

Futbal

  • 1:00 Haiti - Tunisko, prípravný zápas
  • 3:00 Mexiko - Portugalsko, prípravný zápas
  • 15:00 Litva - Gruzínsko, prípravný zápas
  • 15:00 Arménsko - Bielorusko, prípravný zápas
  • 21:00 Kolumbia - Francúzsko, prípravný zápas

Hokej

  • 0:00 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets, NHL
  • 0:00 Nashville Predators - Montreal Canadiens, NHL
  • 0:00 St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings - Utah Mammoth, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:30 Vegas Golden Knights - Washington Capitals, NHL
  • 19:00 New York Rangers - Florida Panthers, NHL
  • 23:00 Columbus Blue Jackets - Boston Bruins, NHL
  • 23:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, NHL
  • 23:00 Tampa Bay Lightning - Nashville Predators, NHL

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra /stav série: 2:3/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 2. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
  • 17:00 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 2. kolo baráže o účasť v Tipsport lige /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 16:00 Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec /stav série: 2:3/, štvrťfinále play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

Cyklistika

  • 10:50 Barcelona – Barcelona (95,1 km), 7. etapa Okolo Katalánska

  • 11:00 klasika Gent-Wevelgem (240,8 km)

Skoky na lyžiach

Formula 1

  • 7:00 VC Japonska

Volejbal

Hádzaná

  • 16:00 Handball Hodonín - DHC Plzeň, 21. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHK Baník Most - Sokol Písek, 21. kolo MOL ligy
  • 18:00 HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha, 21. kolo MOL ligy

  • 15:30 MŠK IUVENTA Michalovce - Cabooter Fortes Venlo, štvrťfinále Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 31:23/

Motorizmus

  • 22:00 MotoGP, VC USA
TV program: nedeľa, 29. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Kimi Antonelli v Mercedese.
    Kimi Antonelli v Mercedese.
    Kto ovládne tenisové turnaje v Miami a VC Japonska? Športový program na dnes (29. marec)
