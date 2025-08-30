Derby v Trnave či priamy súboj o lídra Premier League. Športový program na dnes (31. august)

Športový program na nedeľu, 31. august
Futbal
- 10:30 OFK Dynamo Malženice – MFK Dukla Banská Bystrica, 6. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 6. kolo MONACObet ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 6. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Angers SCO – Stade Rennes, 3. kolo Ligue 1
- 17:00 AC Le Havre – OGC Nice, 3. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC – FC Méty, 3. kolo Ligue 1
- 17:15 AS Monaco – Racing Štrasburg, 3. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon – Olympique Marseille, 3. kolo Ligue 1
- 15:00 Nottingham Forest – West Ham United, 3. kolo Premier League
- 15:00 FC Brighton – Manchester City, 3. kolo Premier League
- 17:30 FC Liverpool – FC Arsenal, 3. kolo Premier League
- 20:00 Aston Villa – Crystal Palace, 3. kolo Premier League
- 15:00 FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň, 7. kolo českej ligy
- 17:30 SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava, 7. kolo českej ligy
- 20:00 AC Sparta Praha – FC Zlín, 7. kolo českej ligy
- 15:30 VfL Wolfsburg – FSV Mainz, 2. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Dortmund – Union Berlín, 2. kolo Bundesligy
- 19:30 1. FC Kolín – SC Freiburg, 2. kolo Bundesligy
- 17:00 Celta Vigo – CF Villarreal, 3. kolo La Ligy
- 19:00 Real Betis – Athletic Bilbao, 3. kolo La Ligy
- 19:30 Espanyol Barcelona – CA Osasuna, 3. kolo La Ligy
- 21:30 Rayo Vallecano – FC Barcelona, 3. kolo La Ligy
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava – FC Košice, 6. kolo Niké ligy
- 17:00 MFK Ružomberok – MŠK Žilina, 6. kolo Niké ligy
- 19:00 FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda, 6. kolo Niké ligy
- 18:30 FC Turín – ACF Fiorentina, 2. kolo Serie A
- 18:30 DC Janov – Juventus Turín, 2. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím – Hellas Verona, 2. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno – Udinese Calcio, 2. kolo Serie A
Hokej
- 14:00 HC Košice – HC Prešov, Tatranský pohár
- 18:00 HK Poprad – MHk 32 Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár
- 15:00 Frölunda HC – HC Lausanne, 2. kolo Ligy majstrov
- 15:00 Lukko Rauma – HC Bolzano, 2. kolo Ligy majstrov
- 15:45 ZSC Lions – GKS Tychy, 2. kolo Ligy majstrov
- 16:00 Mountfield Hradec Králové – Brynäs IF, 2. kolo Ligy majstrov
- 16:00 HC Kometa Brno – Odense Bulldogs, 2. kolo Ligy majstrov
- 17:00 EC Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins, 2. kolo Ligy majstrov
Tenis
- od 17:00 US Open 2025
Cyklistika
- 11:00 Bretagne Classic Ouest-France
- 12:35 9. etapa: Alfaro - Valdezcaray (195,5 km), Vuelta a Espaňa
Basketbal
- 14:00 Gruzínsko - Grécko, ME v basketbale 2025
- 14:00 Slovinsko - Belgicko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Izrael - Francúzsko, ME v basketbale 2025
- 17:15 Španielsko - Cyprus, ME v basketbale 2025
- 20:30 Poľsko - Island, ME v basketbale 2025
- 20:30 Bosna a Hercegovina - Taliansko, ME v basketbale 2025
Volejbal
- 12:00 Čína - Francúzsko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Brazília - Dominikánska republika, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
Formula 1
- 15:00 Preteky, Veľká cena Holandska
Motorizmus
- 13:00 Rely Paraguaj, záverečný deň desiateho podujatia seriálu WRC
Triatlon
- 15:15 elite muži, ME v Istanbule /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Vodný slalom
- 9:00 Individuálne preteky kajak krosu, Svetový pohár v Tacene
- 13:00 Rozjazdy kajak krosu, Svetový pohár v Tacene
- 14:00 Vyraďovacia fáza kajak krosu, Svetový pohár v Tacene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Športové lezenie
- 9:00 ME mládeže v disciplínach lead a speed v Žiline
Parahokej
- 16:00 Zápas o 3. miesto, MS žien v Dolnom Kubíne
- 19:30 Finále, MS žien v Dolnom Kubíne
Paracyklistika
- 8:30 MS v cestnej paracyklistike v Ronse
TV program: nedeľa, 31. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.