Derby v Trnave či priamy súboj o lídra Premier League. Športový program na dnes (31. august)

Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava.
Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|31. aug 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 31. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 31. august

Futbal

  • 10:30 OFK Dynamo Malženice – MFK Dukla Banská Bystrica, 6. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 MŠK Žilina B – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 6. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 6. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 Angers SCO – Stade Rennes, 3. kolo Ligue 1
  • 17:00 AC Le Havre – OGC Nice, 3. kolo Ligue 1
  • 17:15 Paríž FC – FC Méty, 3. kolo Ligue 1
  • 17:15 AS Monaco – Racing Štrasburg, 3. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon – Olympique Marseille, 3. kolo Ligue 1

  • 15:00 Nottingham Forest – West Ham United, 3. kolo Premier League
  • 15:00 FC Brighton – Manchester City, 3. kolo Premier League
  • 17:30 FC Liverpool – FC Arsenal, 3. kolo Premier League
  • 20:00 Aston Villa – Crystal Palace, 3. kolo Premier League

  • 15:00 FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň, 7. kolo českej ligy
  • 17:30 SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava, 7. kolo českej ligy
  • 20:00 AC Sparta Praha – FC Zlín, 7. kolo českej ligy
  • 15:30 VfL Wolfsburg – FSV Mainz, 2. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Dortmund – Union Berlín, 2. kolo Bundesligy
  • 19:30 1. FC Kolín – SC Freiburg, 2. kolo Bundesligy

  • 17:00 Celta Vigo – CF Villarreal, 3. kolo La Ligy
  • 19:00 Real Betis – Athletic Bilbao, 3. kolo La Ligy
  • 19:30 Espanyol Barcelona – CA Osasuna, 3. kolo La Ligy
  • 21:30 Rayo Vallecano – FC Barcelona, 3. kolo La Ligy

  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava – FC Košice, 6. kolo Niké ligy
  • 17:00 MFK Ružomberok – MŠK Žilina, 6. kolo Niké ligy
  • 19:00 FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda, 6. kolo Niké ligy

  • 18:30 FC Turín – ACF Fiorentina, 2. kolo Serie A
  • 18:30 DC Janov – Juventus Turín, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím – Hellas Verona, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno – Udinese Calcio, 2. kolo Serie A

Hokej

  • 14:00 HC Košice – HC Prešov, Tatranský pohár
  • 18:00 HK Poprad – MHk 32 Liptovský Mikuláš, Tatranský pohár

  • 15:00 Frölunda HC – HC Lausanne, 2. kolo Ligy majstrov
  • 15:00 Lukko Rauma – HC Bolzano, 2. kolo Ligy majstrov
  • 15:45 ZSC Lions – GKS Tychy, 2. kolo Ligy majstrov
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové – Brynäs IF, 2. kolo Ligy majstrov
  • 16:00 HC Kometa Brno – Odense Bulldogs, 2. kolo Ligy majstrov
  • 17:00 EC Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins, 2. kolo Ligy majstrov

Tenis

Cyklistika

  • 11:00 Bretagne Classic Ouest-France
  • 12:35 9. etapa: Alfaro - Valdezcaray (195,5 km), Vuelta a Espaňa

Basketbal

Volejbal

Formula 1

  • 15:00 Preteky, Veľká cena Holandska

Motorizmus

  • 13:00 Rely Paraguaj, záverečný deň desiateho podujatia seriálu WRC

Triatlon

Vodný slalom

  • 9:00 Individuálne preteky kajak krosu, Svetový pohár v Tacene
  • 13:00 Rozjazdy kajak krosu, Svetový pohár v Tacene
  • 14:00 Vyraďovacia fáza kajak krosu, Svetový pohár v Tacene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Športové lezenie

  • 9:00 ME mládeže v disciplínach lead a speed v Žiline

Parahokej

  • 16:00 Zápas o 3. miesto, MS žien v Dolnom Kubíne
  • 19:30 Finále, MS žien v Dolnom Kubíne

Paracyklistika

  • 8:30 MS v cestnej paracyklistike v Ronse

TV program: nedeľa, 31. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava.
    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava.
    Derby v Trnave či priamy súboj o lídra Premier League. Športový program na dnes (31. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Derby v Trnave či priamy súboj o lídra Premier League. Športový program na dnes (31. august)