Po stopke sa dočká Somálčan veľkej pocty. Čeferin: Úcta k jeho vynikajúcim schopnostiam

Na snímke somálsky futbalový rozhodca Omar Artan.
Na snímke somálsky futbalový rozhodca Omar Artan. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. jún 2026 o 16:02
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UEFA o tom informovala len pár dní po jeho vyradení zo zoznamu rozhodcov na MS.

Somálsky futbalový arbiter Omar Artan bude v auguste rozhodovať zápas o Superpohár UEFA medzi Parížom St. Germain a Aston Villou.

Európska futbalová únia (UEFA) o tom informovala len pár dní po jeho vyradení zo zoznamu rozhodcov na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Artan, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka, mal byť prvým arbitrom zo Somálska, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte.

USA mu však neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne uviedla, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.

V stredu 34-ročného rozhodcu privítali v hlavnom meste Somálska stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny. O deň nato prišlo oznámenie UEFA.

„Futbal je stvorený na to, aby spájal ľudí a UEFA chce preukázať úctu Omarovi a jeho vynikajúcim rozhodcovským schopnostiam,“ citovala prezidenta únie Aleksandra Čeferina agentúra AP.

O Superpohár UEFA hrajú víťaz Ligy majstrov a Európskej ligy. Tento rok sa uskutoční 12. augusta v rakúskom Salzburgu.

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Na snímke somálsky futbalový rozhodca Omar Artan.
Na snímke somálsky futbalový rozhodca Omar Artan.
Po stopke sa dočká Somálčan veľkej pocty. Čeferin: Úcta k jeho vynikajúcim schopnostiam
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