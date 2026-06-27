Kto bude majstrom Slovenska v cyklistike? F1 pokračuje v Rakúsku. Športový program na dnes (28. jún)

Športový program na nedeľu, 28. júna
Futbal
Atletika
- 17:00 míting Diamantovej Ligy v Paríži /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 7:30 záverečný deň 8. podujatia seriálu WRC, Rely Akropolis
- 14:00 MotoGP, VC Holandska
Formula 1
- 15:00 Veľká cena Rakúska
Volejbal
- 17:00 Slovensko - Slovinsko, semifinále EL žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plávanie
- 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
- 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open
Hokejbal
- 12:15 bronz, MS v hokejbale 2026
- 15:15 finále, MS v hokejbale 2026
Cyklistika
- 10:00 muži elite (209,6 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
Triatlon
- 15:45 finále elite ženy, SP v Tiszaújvárosi
- 17:15 finále elite muži, SP v Tiszaújvárosi
TV program: nedeľa, 28. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.