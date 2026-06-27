Kto bude majstrom Slovenska v cyklistike? F1 pokračuje v Rakúsku. Športový program na dnes (28. jún)

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
Sportnet|28. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 28. júna. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 28. júna

Futbal

  • 1:30 Kolumbia – Portugalsko, K-skupina na MS 2026
  • 1:30 DR Kongo – Uzbekistan, K-skupina na MS 2026
  • 4:00 Alžírsko – Rakúsko, J-skupina na MS 2026
  • 4:00 Jordánsko – Argentína, J-skupina na MS 2026
  • 21:00 Juhoafrická republika - Kanada, šestnásťfinále na MS 2026

Atletika

Motorizmus

  • 7:30 záverečný deň 8. podujatia seriálu WRC, Rely Akropolis

  • 14:00 MotoGP, VC Holandska

Formula 1

  • 15:00 Veľká cena Rakúska

Volejbal

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
  • 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open

Hokejbal

  • 12:15 bronz, MS v hokejbale 2026
  • 15:15 finále, MS v hokejbale 2026

Cyklistika

  • 10:00 muži elite (209,6 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch

Triatlon

  • 15:45 finále elite ženy, SP v Tiszaújvárosi
  • 17:15 finále elite muži, SP v Tiszaújvárosi
TV program: nedeľa, 28. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kto bude majstrom Slovenska v cyklistike? F1 pokračuje v Rakúsku. Športový program na dnes (28. jún)
    dnes 00:00
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