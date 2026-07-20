Slovan v boji o Ligu majstrov, Zapletalová na domácich pretekoch či záver Tour de France (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú ďalšie predkolá európskych súťaží. MŠK Žilina po vypadnutí z Európskej ligy odohrá duel v predkole Konferenčnej ligy proti Katowiciam.
Slovan Bratislava sa predstaví v predkole Ligy majstrov, kde odohrá úvodný duel proti estónskej Iberii. V boji o hlavnú fázu Konferenčnej sa predstaví aj Spartak Trnava, ktorá bude čeliť CSKA Sofia.
Cez víkend sa začína aj nová sezóna Niké ligy a MONACObet ligy. Nováčik najvyššej ligy MFK Dukla Banská Bystrica sa klasický predstaví proti majstrovskému Slovanu Bratislava.
Záverečným tretím týždňom pokračuje 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.
Najprestížnejšie cyklistické podujatie vyvrcholí v nedeľu na slávnych Elizejských poliach.
V utorok je na programe aj atletický míting PTS v Banskej Bystrici, kde bude hlavnou hviezdou slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
Na tenistov čakajú turnaje v Estorile a v Kitzbüheli, ženy sa predstavia v Prahe a v Hamburgu.
Pokračuje aj formula 1, tentokrát na okruhu Hungaroring v rámci Veľkej ceny Maďarska.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (20. júl)
Utorok (21. júl)
Streda (22. júl)
Štvrtok (23. júl)
Piatok (24. júl)
Sobota (25. júl)
Nedeľa (26. júl)
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