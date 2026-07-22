KHL rozhodla v prípade Adama Ružičku. Práva ostávajú klubu a Slovák dlhuje milióny rubľov

Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva.
Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva. (Autor: Instagram/spartak_hc)
Sportnet|22. júl 2026 o 10:05
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Ružička podľa rozhodnutia komisie dlhuje klubu takmer 335-tisíc eur.

Disciplinárna komisia ruskej hokejovej súťaže KHL rozhodla v spore Adama Ružičku s klubom Spartak Moskva prevažne v prospech klubu. Slovenský hokejista uspel so svojou žalobou len čiastočne.

Slovenský hokejista sa po februárových ZOH v Miláne, kde Slovensko obsadilo 4. miesto, vrátil do Ruska a za Spartak odohral už len tri zápasy.

Ružička údajne odmietol nastúpiť na marcový duel v Kazani, bez povolenia klubu opustil mužstvo a vrátil sa do Moskvy.

Dôvodom jeho nespokojnosti malo byť nevyplatenie mzdy za obdobie, keď reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v Taliansku.

Hoci sa podľa dostupných informácií neskôr klubu ospravedlnil, Spartak jeho vysvetlenie neakceptoval.

Moskovský klub v marci oznámil, že s Ružičkom rozväzuje zmluvu pre porušenie jej podmienok. Niektoré ruské médiá následne slovenského útočníka označili za „toxického hráča“.

"Ružička nesúhlasí so svojím prepustením, hráč podal žiadosť a teraz bude liga jeho záležitosť riešiť právne. Zistíme, kto má pravdu a kto komu dlhuje," uviedol v apríli prezident KHL Alexej Morozov.

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Podľa ruských médií sa spor teraz uzavrel, a to hlavne v prospech Spartaka.

"Disciplinárna komisia KHL preskúmala spor medzi hokejistom Adamom Ružičkom a hokejovým klubom Spartak Moskva.

Po preskúmaní bolo rozhodnuté o čiastočnom uspokojení hráčovej žaloby a o úplnom uspokojení žaloby klubu. Klub si ponecháva práva hráča podľa odseku 1.3, bodu 1, článku 13 právnych predpisov KHL,“ uvádzajú ruské weby.

Portál Match TV navyše s odvolaním sa na zdroj zo Spartaka informoval, že Ružička dlhuje klubu takmer 30 miliónov rubľov, čo predstavuje približne 335-tisíc eur.

Pôvodnú pokutu vo výške 38 miliónov rubľov (424-tisíc eur) disciplinárna komisia znížila na 30 miliónov rubľov.

Slovenský hokejista sa proti rozhodnutiu ešte môže odvolať.

Ružička bol v Spartaku asistentom kapitána a v 51 zápasoch minulej sezóny nazbieral 40 bodov. Na olympijskom turnaji v Miláne zaznamenal päť bodov v šiestich stretnutiach a pomohol výberu Vladimíra Országha k postupu do semifinále.

Naposledy nastúpil za moskovský klub 8. marca. Do konca základnej časti ani v play-off už neodohral ani jeden zápas.

Nie je zatiaľ jasné, kde bude 27-ročný center pokračovať v kariére. Hoci práva na neho v KHL naďalej vlastní Spartak, jeho návrat do tímu sa javí ako málo pravdepodobný.

Moskovský klub môže jeho práva vymeniť do iného klubu v rámci ruskej súťaže alebo Ružička počas leta zmení aj ligu.

KHL

    Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva.
    Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva.
    KHL rozhodla v prípade Adama Ružičku. Práva ostávajú klubu a Slovák dlhuje milióny rubľov
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