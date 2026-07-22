KHL rozhodla v prípade Adama Ružičku. Práva ostávajú klubu a Slovák dlhuje milióny rubľov

Disciplinárna komisia ruskej hokejovej súťaže KHL rozhodla v spore Adama Ružičku s klubom Spartak Moskva prevažne v prospech klubu. Slovenský hokejista uspel so svojou žalobou len čiastočne.
Slovenský hokejista sa po februárových ZOH v Miláne, kde Slovensko obsadilo 4. miesto, vrátil do Ruska a za Spartak odohral už len tri zápasy.
Ružička údajne odmietol nastúpiť na marcový duel v Kazani, bez povolenia klubu opustil mužstvo a vrátil sa do Moskvy.
Dôvodom jeho nespokojnosti malo byť nevyplatenie mzdy za obdobie, keď reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v Taliansku.
Hoci sa podľa dostupných informácií neskôr klubu ospravedlnil, Spartak jeho vysvetlenie neakceptoval.
Moskovský klub v marci oznámil, že s Ružičkom rozväzuje zmluvu pre porušenie jej podmienok. Niektoré ruské médiá následne slovenského útočníka označili za „toxického hráča“.
"Ružička nesúhlasí so svojím prepustením, hráč podal žiadosť a teraz bude liga jeho záležitosť riešiť právne. Zistíme, kto má pravdu a kto komu dlhuje," uviedol v apríli prezident KHL Alexej Morozov.
Podľa ruských médií sa spor teraz uzavrel, a to hlavne v prospech Spartaka.
"Disciplinárna komisia KHL preskúmala spor medzi hokejistom Adamom Ružičkom a hokejovým klubom Spartak Moskva.
Po preskúmaní bolo rozhodnuté o čiastočnom uspokojení hráčovej žaloby a o úplnom uspokojení žaloby klubu. Klub si ponecháva práva hráča podľa odseku 1.3, bodu 1, článku 13 právnych predpisov KHL,“ uvádzajú ruské weby.
Portál Match TV navyše s odvolaním sa na zdroj zo Spartaka informoval, že Ružička dlhuje klubu takmer 30 miliónov rubľov, čo predstavuje približne 335-tisíc eur.
Pôvodnú pokutu vo výške 38 miliónov rubľov (424-tisíc eur) disciplinárna komisia znížila na 30 miliónov rubľov.
Slovenský hokejista sa proti rozhodnutiu ešte môže odvolať.
Ružička bol v Spartaku asistentom kapitána a v 51 zápasoch minulej sezóny nazbieral 40 bodov. Na olympijskom turnaji v Miláne zaznamenal päť bodov v šiestich stretnutiach a pomohol výberu Vladimíra Országha k postupu do semifinále.
Naposledy nastúpil za moskovský klub 8. marca. Do konca základnej časti ani v play-off už neodohral ani jeden zápas.
Nie je zatiaľ jasné, kde bude 27-ročný center pokračovať v kariére. Hoci práva na neho v KHL naďalej vlastní Spartak, jeho návrat do tímu sa javí ako málo pravdepodobný.
Moskovský klub môže jeho práva vymeniť do iného klubu v rámci ruskej súťaže alebo Ružička počas leta zmení aj ligu.