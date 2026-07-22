    Vrátila sa na štadión, kde bola najväčšou hviezdou. Frličková odštartovala ako jedna z najlepších

    Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Fotogaléria (24)
    Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici. (Autor: TASR)
    Matej Hank|22. júl 2026 o 10:30
    ShareTweet1

    Laura Frličková sa predstavila v hlavnom programe prestížneho mítingu PTS.

    V roku 2024 ju v Banskej Bystrici poznal každý atletický fanúšik. Na majstrovstvách Európy do 18 rokov práve na štadióne v Štiavničkách získala pre Slovensko prvé zlato na tomto fóre.

    Laura Frličková sa vrátila do mesta na prestížny míting PTS, kde prvýkrát štartovala v hlavnom programe.

    Aj keď skončila v behu na 100 metrov cez prekážky na poslednom mieste, zabehla svoje sezónne maximum za 13,22 sekundy a za najlepšou Slovenkou a jej veľkým vzorom Viktóriou Forster zaostala len o jedinú desatinu.

    "Bola som v extrémnom strese, aj z toho počtu ľudí, čo tu je. Nie je to pre mňa až taký zvyk. S časom som spokojná, určite je to nejaký pokrok. Nie je to však ešte to, čo by som chcela," povedala pre Sportnet.

    Fotogaléria z Atletického mítingu P-T-S v roku 2026
    Emma Zapletalová pred behom na 400 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Emma Zapletalová gestikuluje po víťazstve v behu na 400 metrov cez prekážky v rekordnom čase mítingu počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    Na snímke vľavo Emma Zapletalová počas behu na 400 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu.
    Na snímke Emma Zapletalová počas behu na 400 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
    24 fotografií
    Na snímke Emma Zapletalová počas behu na 400 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Emma Zapletalová sa usmieva pred behom na 400 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Veronika Kaňuchová sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Marcel Lomnický sa pripravuje na svoj pokus v hode kladivom počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová počas behu na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová (tretia sprava) dobieha beh na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Gabriela Gajanová sa usmieva pred behom na 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke v strede Ján Volko v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Ján Volko po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) po víťazstve v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke sprava Delia Farajpour a Ema Bendová (obe Slovensko) počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke vpravo Viktória Forster počas behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster máva po behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Daniela Ledecká kýve pred behom na 400 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.Na snímke Garbiela Gajanová (štvrtá sprava) počas behu 800 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.

    Začala výborne

    Frličková predviedla v úvode výborný štart, keď mala tretí najrýchlejší reakčný čas. Ten najlepší mala práve jej slovenská súperka.

    Rodáčka z Martina však priznala, že je to u nej prirodzené. "Vždy som mala takéto rýchle štarty, pretože som výbušný človek," prezradila.

    Pretekanie na banskobystrickom štadióne si veľmi užila. "Milujem tu pretekať. Je to kvalitný štadión s výbornými podmienkami, no mám tu aj skvelé podmienky," povedala.

    Vrchol sezóny

    Frličkovú už začiatkom augusta čaká vrchol sezóny v podobe majstrovstiev sveta do 20 rokov v americkom Oregone.

    V jej disciplíne na 100 metrov cez prekážky by mala štartovať v piatok, 7. augusta. Rozbehy sú na programe od 19:30 SELČ.

    Limit na ME splnila hneď v druhých pretekoch. Frličkovej sa po úspechu zmenil život
    Súvisiaci článok
    Limit na ME splnila hneď v druhých pretekoch. Frličkovej sa po úspechu zmenil život

    "Ciele mám vysoké. Túto sezónu som sa zatiaľ nedostala na časy, ktoré by som potrebovala, ale želala by som si finálový beh," povedala.

    V rovnakej vekovej kategórii sa vlani predstavila na európskom šampionáte vo fínskom Tampere, kde jej tesne ušla medaila. Po skvelom štarte padla na štvrté miesto.

    Frličková vtedy priznala, že neprežívala najlepšie obdobie. "Čas bol však lepší, ako by som reálne čakala, že budem mať. Mojím cieľom na ME bolo postúpiť do finále po všetkých zdravotných a psychických komplikáciách," povedala vtedy po pretekoch.

    Kemp a posledné úpravy

    Frličková sa predstaví cez víkend aj na seniorských majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konajú tiež v Banskej Bystrici. O titul majsterky Slovenska bude bojovať práve s Forster.

    Hneď po skončení národného šampionátu odlieta do Ameriky. "Tam nás čaká deväťdňový aklimatizačný kemp. Doladíme tam hlavne časový posun a posledné detaily," prezradila.

    Do Oregonu sa chystá spoločne aj so svojou kamarátkou z klubu a takisto medailistkou z domácich ME U18, chodkyňou Petrou Kusou.

    "Určite aj ona sa bude snažiť podať čo najlepší výkon. Osobný rekord je to, čo každý chce na takomto vrcholnom podujatí. Spolu sa na to pripravíme," uzavrela Frličková.

    Atletika

    Atletika

      Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
      Laura Frličková sa usmieva po behu na 100 metrov cez prekážky počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici.
      Vrátila sa na štadión, kde bola najväčšou hviezdou. Frličková odštartovala ako jedna z najlepších
      Matej Hankdnes 10:301
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Vrátila sa na štadión, kde bola najväčšou hviezdou. Frličková odštartovala ako jedna z najlepších