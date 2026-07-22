Vrátila sa na štadión, kde bola najväčšou hviezdou. Frličková odštartovala ako jedna z najlepších

V roku 2024 ju v Banskej Bystrici poznal každý atletický fanúšik. Na majstrovstvách Európy do 18 rokov práve na štadióne v Štiavničkách získala pre Slovensko prvé zlato na tomto fóre.
Laura Frličková sa vrátila do mesta na prestížny míting PTS, kde prvýkrát štartovala v hlavnom programe.
Aj keď skončila v behu na 100 metrov cez prekážky na poslednom mieste, zabehla svoje sezónne maximum za 13,22 sekundy a za najlepšou Slovenkou a jej veľkým vzorom Viktóriou Forster zaostala len o jedinú desatinu.
"Bola som v extrémnom strese, aj z toho počtu ľudí, čo tu je. Nie je to pre mňa až taký zvyk. S časom som spokojná, určite je to nejaký pokrok. Nie je to však ešte to, čo by som chcela," povedala pre Sportnet.
Začala výborne
Frličková predviedla v úvode výborný štart, keď mala tretí najrýchlejší reakčný čas. Ten najlepší mala práve jej slovenská súperka.
Rodáčka z Martina však priznala, že je to u nej prirodzené. "Vždy som mala takéto rýchle štarty, pretože som výbušný človek," prezradila.
Pretekanie na banskobystrickom štadióne si veľmi užila. "Milujem tu pretekať. Je to kvalitný štadión s výbornými podmienkami, no mám tu aj skvelé podmienky," povedala.
Vrchol sezóny
Frličkovú už začiatkom augusta čaká vrchol sezóny v podobe majstrovstiev sveta do 20 rokov v americkom Oregone.
V jej disciplíne na 100 metrov cez prekážky by mala štartovať v piatok, 7. augusta. Rozbehy sú na programe od 19:30 SELČ.
"Ciele mám vysoké. Túto sezónu som sa zatiaľ nedostala na časy, ktoré by som potrebovala, ale želala by som si finálový beh," povedala.
V rovnakej vekovej kategórii sa vlani predstavila na európskom šampionáte vo fínskom Tampere, kde jej tesne ušla medaila. Po skvelom štarte padla na štvrté miesto.
Frličková vtedy priznala, že neprežívala najlepšie obdobie. "Čas bol však lepší, ako by som reálne čakala, že budem mať. Mojím cieľom na ME bolo postúpiť do finále po všetkých zdravotných a psychických komplikáciách," povedala vtedy po pretekoch.
Kemp a posledné úpravy
Frličková sa predstaví cez víkend aj na seniorských majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konajú tiež v Banskej Bystrici. O titul majsterky Slovenska bude bojovať práve s Forster.
Hneď po skončení národného šampionátu odlieta do Ameriky. "Tam nás čaká deväťdňový aklimatizačný kemp. Doladíme tam hlavne časový posun a posledné detaily," prezradila.
Do Oregonu sa chystá spoločne aj so svojou kamarátkou z klubu a takisto medailistkou z domácich ME U18, chodkyňou Petrou Kusou.
"Určite aj ona sa bude snažiť podať čo najlepší výkon. Osobný rekord je to, čo každý chce na takomto vrcholnom podujatí. Spolu sa na to pripravíme," uzavrela Frličková.