Trnava vstupuje na európsku scénu. Kde sledovať zápas FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia? (TV program)

Do bojov v pohárovej Európe sa pridáva ďalší slovenský zástupca.
V úvodnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy privíta Spartak Trnava na domácom Štadióne Antona Malatinského bulharský klub CSKA 1948 Sofia.
Stretnutie sa začína o 20:30 a v priamom prenose ho odvysiela stanica Šport STVR.
Odvetné stretnutie odohrajú Trnavčania o týždeň neskôr na pôde súpera.
Trnavčania sa pokúsia nadviazať na úspešnú sezónu 2023/2024, v ktorej sa dokázali prebojovať až do hlavnej fázy súťaže.
Spartak zároveň čaká prvý ostrý zápas v novej sezóne. Omladení tím trénera Antonia Muňoza absolvoval šesťzápasovú letnú prípravu, ktorú zakončil bilanciou jednej výhry, troch remíz a dvoch prehier.
Jediné víťazstvo však prišlo v najlepšom možnom čase. V utorkovej generálke na novú sezónu Trnavčania zdolali zvučný Beşiktas Istanbul 3:2.
V prípade postupu cez Sofiu sa Spartak v nasledujúcej fáze môže stretnúť s gréckym Panathinaikosom alebo maďarský Paksom.