Trnava vstupuje na európsku scénu. Kde sledovať zápas FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia? (TV program)

Futbalisti FC Spartak Trnava
Futbalisti FC Spartak Trnava (Autor: Facebook/FC Spartak Trnava﻿)
Sportnet|22. júl 2026 o 07:45
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Pozrite si TV program zápasu FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia v druhom predkole Konferenčnej ligy.

Do bojov v pohárovej Európe sa pridáva ďalší slovenský zástupca.

V úvodnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy privíta Spartak Trnava na domácom Štadióne Antona Malatinského bulharský klub CSKA 1948 Sofia.

Stretnutie sa začína o 20:30 a v priamom prenose ho odvysiela stanica Šport STVR.

Odvetné stretnutie odohrajú Trnavčania o týždeň neskôr na pôde súpera.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Trnavčania sa pokúsia nadviazať na úspešnú sezónu 2023/2024, v ktorej sa dokázali prebojovať až do hlavnej fázy súťaže.

Spartak zároveň čaká prvý ostrý zápas v novej sezóne. Omladení tím trénera Antonia Muňoza absolvoval šesťzápasovú letnú prípravu, ktorú zakončil bilanciou jednej výhry, troch remíz a dvoch prehier.

Jediné víťazstvo však prišlo v najlepšom možnom čase. V utorkovej generálke na novú sezónu Trnavčania zdolali zvučný Beşiktas Istanbul 3:2.

V prípade postupu cez Sofiu sa Spartak v nasledujúcej fáze môže stretnúť s gréckym Panathinaikosom alebo maďarský Paksom.

Konferenčná liga

    Futbalisti FC Spartak Trnava
    Futbalisti FC Spartak Trnava
    Trnava vstupuje na európsku scénu. Kde sledovať zápas FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia? (TV program)
    dnes 07:45
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