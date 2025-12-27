Pokračujú MS U20, šípky či slalom žien v Semmeringu. Športový program na dnes (28. december)

Športový program na nedeľu, 28. december
Futbal
- 13:30 Mozambik - Gabon, skupina F, Africký pohár národov
- 16:00 Rovníková Guinea - Sudán, skupina E, Africký pohár národov
- 18:30 Alžírsko - Burkina Faso, skupina E, Africký pohár národov
- 21:00 Pobrežie Slonoviny - Kamerun, skupina F, Africký pohár národov
- 15:00 AFC Sunderland - Leeds United, 18. kolo Premier League
- 17:30 Crystal Palace - Tottenham Hotspur, 18. kolo Premier League
- 12:30 AC Miláno - Hellas Verona, 17. kolo Serie A
- 15:00 US Cremonese - SSC Neapol, 17. kolo Serie A
- 18:00 FC Bologna - US Sassuolo, 17. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - Inter Miláno, 17. kolo Serie A
Hokej
- 0:00 New York Islanders - New York Rangers, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Edmonton Oilers, NHL
- 23:00 Columbus Blue Jackets - New York Islanders, NHL
- 23:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens, NHL
- 00:00 USA - Švajčiarsko, skupina A, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 20:00 Švédsko - Švajčiarsko, skupina A, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 02:30 Dánsko - Česko, skupina B, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 22:30 Fínsko - Lotyšsko, skupina B, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 15:10 HC Fribourg-Gottéron - HIFK Helsinki, Spengler Cup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:15 Team Canada - HC Davos, Spengler Cup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:00 HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen, 33. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 33. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 33. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina, 33. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HK Poprad, 33. kolo Tipsport ligy
- 18:00 Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 33. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Skalica - TSS GROUP Dubnica, 29. kolo Tipos SHL
- 16:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC 19 Humenné, 29. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK TAM Levice - HK Detva, 29. kolo Tipos SHL
- 17:00 MHA Martin - HC Nové Zámky, 29. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK‘95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava, 29. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Žiar nad Hronom, 29. kolo Tipos SHL
- 15:30 HC Verva Litvínov - Motor České Budějovice, 35. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň, 35. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 35. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 35. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, 35. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, 35. kolo českej extraligy
Zjazdové lyžovanie
- 14:15 Slalom 1. kolo ženy, Svetový pohár v Semmeringu
- 17:45 Slalom 2. kolo ženy, Svetový pohár v Semeringu
Šípky
Skoky na lyžiach
- 16:30 kvalifikácia, SP Turné štyroch mostíkov
Beh na lyžiach
1. etapa - šprint voľne m+ž:
- 11:45 kvalifikácia, SP Tour de Ski /účasť SR/
- 14:15 vyraďovacia časť, SP Tour de Ski /účasť SR/
TV program: nedeľa, 28. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.