Na Slovenky čaká druhý zápas MS, štartuje US Open. Športový program na dnes (24. august)

Športový program na nedeľu, 24. august
Futbal
- 10:30 FC Petržalka - MŠK Žilina B, 5. kolo MONACObet ligy
- 17:00 KFC Komárno - FC Spartak Trnava, 5. kolo Niké ligy
- 19:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 5. kolo Niké ligy
- 19:00 MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava, 5. kolo Niké ligy
- 15:00 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, 6. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc, 6. kolo českej ligy
- 17:30 FC Baník Ostrava - 1. FC Slovácko, 6. kolo českej ligy
- 20:00 AC Sparta Praha - FK Dukla Praha, 6. kolo českej ligy
- 15:30 FSV Mainz - 1. FC Kolín, 1. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV, 1. kolo Bundesligy
- 15:00 FC Lorient - Stade Rennes, 2. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - Racing Lens, 2. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Toulouse - Stade Brest, 2. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - FC Nantes, 2. kolo Ligue 1
- 20:45 OSC Lille - AS Monaco, 2. kolo Ligue 1
- 15:00 FC Everton - FC Brighton, 2. kolo Premier League
- 15:00 Crystal Palace - Nottingham Forest, 2. kolo Premier League
- 17:30 FC Fulham - Manchester United, 2. kolo Premier League
- 18:30 Como 1907 - Lazio Rím, 1. kolo Serie A
- 18:30 Cagliari CAlcio - ACF Fiorentina, 1. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - FC Parma, 1. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - AC Pisa 1909, 1. kolo Serie A
- 17:00 CA Osasuna - CF Valencia, 2. kolo La Ligy
- 19:30 Real Sociedad - Espanyol Barcelona, 2. kolo La Ligy
- 19:30 CF Villarreal - FC Girona, 2. kolo La Ligy
- 21:30 Real Oviedo - Real Madrid, 2. kolo La Ligy
Volejbal
- 11:00 Portoriko - Grécko, MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Česko - Slovinsko, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Taliansko - Kuba, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Holandsko - Egypt, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Brazília - Francúzsko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 USA - Argentína, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Thajsko - Švédsko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Belgicko - Slovensko, MS vo volejbale žien 2025
Tenis
- US Open ATP a WTA
Cestná cyklistika
- 13:00 5. etapa: Leuven - Leuven (185 km), Renewi Tour
- 13:50 2.etapa: Alba – Limone Piemonte (157 km), Vuelta a Espaňa
Dráhová cyklistika
- 9:30 MS juniorov /účasť SR/
Plávanie
- 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
- 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
Plážový volejbal
- 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 finále 200m a 500 m, MS 2025
- 14:04 finále 5000 m, MS 2025
Moderná gymnastika
- 16:00 MS /účasť SR/
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, VC Maďarska
Golf
- 19:00 LIV Golf Tour, 2. deň, Michigan /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: nedeľa, 24. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.