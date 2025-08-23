Na Slovenky čaká druhý zápas MS, štartuje US Open. Športový program na dnes (24. august)

24. aug 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 24. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 24. august

Futbal

  • 10:30 FC Petržalka - MŠK Žilina B, 5. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 KFC Komárno - FC Spartak Trnava, 5. kolo Niké ligy
  • 19:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 5. kolo Niké ligy
  • 19:00 MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava, 5. kolo Niké ligy

  • 15:00 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, 6. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc, 6. kolo českej ligy
  • 17:30 FC Baník Ostrava - 1. FC Slovácko, 6. kolo českej ligy
  • 20:00 AC Sparta Praha - FK Dukla Praha, 6. kolo českej ligy
  • 15:30 FSV Mainz - 1. FC Kolín, 1. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV, 1. kolo Bundesligy

  • 15:00 FC Lorient - Stade Rennes, 2. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - Racing Lens, 2. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Toulouse - Stade Brest, 2. kolo Ligue 1
  • 17:15 Racing Štrasburg - FC Nantes, 2. kolo Ligue 1
  • 20:45 OSC Lille - AS Monaco, 2. kolo Ligue 1

  • 15:00 FC Everton - FC Brighton, 2. kolo Premier League
  • 15:00 Crystal Palace - Nottingham Forest, 2. kolo Premier League
  • 17:30 FC Fulham - Manchester United, 2. kolo Premier League

  • 18:30 Como 1907 - Lazio Rím, 1. kolo Serie A
  • 18:30 Cagliari CAlcio - ACF Fiorentina, 1. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín - FC Parma, 1. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - AC Pisa 1909, 1. kolo Serie A

  • 17:00 CA Osasuna - CF Valencia, 2. kolo La Ligy
  • 19:30 Real Sociedad - Espanyol Barcelona, 2. kolo La Ligy
  • 19:30 CF Villarreal - FC Girona, 2. kolo La Ligy
  • 21:30 Real Oviedo - Real Madrid, 2. kolo La Ligy

Volejbal

Tenis

  • US Open ATP a WTA

Cestná cyklistika

  • 13:00 5. etapa: Leuven - Leuven (185 km), Renewi Tour
  • 13:50 2.etapa: Alba – Limone Piemonte (157 km), Vuelta a Espaňa

Dráhová cyklistika

  • 9:30 MS juniorov /účasť SR/

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/

Plážový volejbal

  • 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 finále 200m a 500 m, MS 2025
  • 14:04 finále 5000 m, MS 2025

Moderná gymnastika

  • 16:00 MS /účasť SR/

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, VC Maďarska

Golf

TV program: nedeľa, 24. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

