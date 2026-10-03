ONLINE: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola II. ligy.
FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola MONACObet ligy: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.

Futbalisti FC Tatran Prešov a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2026/2027
03.10.2026 o 18:00
11. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prehľad
Rozhodca: Glova – Štofik, Hrenák..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 11. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Zápas prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..

Medvede vtrhnú do bane. Kto má v derby väčšiu šancu?

Kedysi vládli pod zemou baníci a v lesoch medvede. Teraz sa ich cesty skrížia na futbalovom ihrisku. TJ Baník Haláčovce-Otrhánky privíta v rámci Niké ligy na dedine TJ OFK Dežerice a tipéri v Niké majú exkluzívnu príležitosť vložiť si na tiket zápas z ôsmej ligy. Ako zápas dopadne? Napovedať môže forma a zopár zaujímavostí.

Oba tímy od seba delia v tabuľke ôsmej ligy len dva body. Dežerice sú momentálne siedme a Haláčovciam patrí deviata priečka. Forma však hovorí trochu iným jazykom. Domáci prehrali posledné tri zápasy, zatiaľ čo Dežerice z uplynulých piatich duelov zaváhali iba raz. Napriek tomu bookmakeri o trochu viac veria Baníku. Haláčovce totiž budú mať za chrbtom množstvo ich priaznivcov.

Ak sa pozrieme na predchádzajúce zápasy projektu Niké liga na dedine, o góly takmer nikdy nebola núdza. Preto sa aj teraz zdá, že správnou voľbou na tikete by mohla byť stávka gól na oboch stranách alebo na minimálne 3 góly v zápase. Pri vyrovnanosti oboch tímov a derby charakter súboja, ktorý navyše budú sledovať tisíce divákov za televíznymi obrazovkami, môže byť zaujímavý aj tip na remízu po prvom polčase.

A víťaz? Domáci Baník môže podľa predpokladov využiť výhodu vlastného ihriska a prerušiť sériu troch prehier. Dežerice však prichádzajú v lepšej forme a rozhodne nebudú chcieť odísť z bane s prázdnymi rukami. Hodový zápas, susedské derby a k tomu Niké liga na dedine v plnej paráde. Ide sa fárať. Otázkou zostáva, či budú na konci oslavovať Baníci, alebo si korisť odnesú medvede.

„Nebude chýbať televízny prenos, skvelý moderátor, obľúbená fanzóna a napríklad aj možnosť tipnúť si, ako dopadne derby v ôsmej lige. Atmosféru týchto zápasov som už niekoľkokrát osobne zažil a práve tá nefalšovaná energia je jedným z dôvodov, prečo sa na ďalšie pokračovanie projektu veľmi teším,“ hovorí generálny riaditeľ Niké Roman Berger.

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  • Každý víkend vám v Niké vrátia 10 € zo stávok za nevýherné tikety
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Platená spolupráca s Niké je tipovanie. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti. 18+

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
2
3
12:9
17
R
V
P
V
P
5
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
4
2
4
12:14
14
R
P
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
2
3
5
14:16
9
R
P
V
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
10
2
2
6
6:13
8
R
R
P
P
P
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola II. ligy.online
    FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola II. ligy.online
    ONLINE: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)
    dnes 15:00
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