ONLINE: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Medvede vtrhnú do bane. Kto má v derby väčšiu šancu?
Kedysi vládli pod zemou baníci a v lesoch medvede. Teraz sa ich cesty skrížia na futbalovom ihrisku. TJ Baník Haláčovce-Otrhánky privíta v rámci Niké ligy na dedine TJ OFK Dežerice a tipéri v Niké majú exkluzívnu príležitosť vložiť si na tiket zápas z ôsmej ligy. Ako zápas dopadne? Napovedať môže forma a zopár zaujímavostí.
Oba tímy od seba delia v tabuľke ôsmej ligy len dva body. Dežerice sú momentálne siedme a Haláčovciam patrí deviata priečka. Forma však hovorí trochu iným jazykom. Domáci prehrali posledné tri zápasy, zatiaľ čo Dežerice z uplynulých piatich duelov zaváhali iba raz. Napriek tomu bookmakeri o trochu viac veria Baníku. Haláčovce totiž budú mať za chrbtom množstvo ich priaznivcov.
Ak sa pozrieme na predchádzajúce zápasy projektu Niké liga na dedine, o góly takmer nikdy nebola núdza. Preto sa aj teraz zdá, že správnou voľbou na tikete by mohla byť stávka gól na oboch stranách alebo na minimálne 3 góly v zápase. Pri vyrovnanosti oboch tímov a derby charakter súboja, ktorý navyše budú sledovať tisíce divákov za televíznymi obrazovkami, môže byť zaujímavý aj tip na remízu po prvom polčase.
A víťaz? Domáci Baník môže podľa predpokladov využiť výhodu vlastného ihriska a prerušiť sériu troch prehier. Dežerice však prichádzajú v lepšej forme a rozhodne nebudú chcieť odísť z bane s prázdnymi rukami. Hodový zápas, susedské derby a k tomu Niké liga na dedine v plnej paráde. Ide sa fárať. Otázkou zostáva, či budú na konci oslavovať Baníci, alebo si korisť odnesú medvede.
„Nebude chýbať televízny prenos, skvelý moderátor, obľúbená fanzóna a napríklad aj možnosť tipnúť si, ako dopadne derby v ôsmej lige. Atmosféru týchto zápasov som už niekoľkokrát osobne zažil a práve tá nefalšovaná energia je jedným z dôvodov, prečo sa na ďalšie pokračovanie projektu veľmi teším,“ hovorí generálny riaditeľ Niké Roman Berger.
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