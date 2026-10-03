ONLINE: FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
03.10.2026 o 15:00
11. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 11. kola MONACObet ligy, v ktorom FK Inter Bratislava privíta na domácom trávniku FC ViOn Zlaté Moravce.
Inter Bratislava sa po desiatich kolách nachádza na siedmom mieste tabuľky, keď má na konte 15 bodov a skóre 20:11. Žltočierni v posledných piatich ligových dueloch neprehrali. Postupne remizovali so Zvolenom 1:1, s Liptovským Mikulášom 3:3, následne zdolali Petržalku 4:0, s Humenným remizovali 1:1 a v poslednom ligovom zápase zvíťazili na pôde Pohronia presvedčivo 3:0.
ViOn Zlaté Moravce je po desiatich kolách na jedenástom mieste a nazbieral 12 bodov pri skóre 10:9. V posledných piatich ligových zápasoch najskôr prehral so Slovanom Galanta 0:1, následne zdolal Prešov 1:0 a Zvolen 4:0. Potom remizoval v Liptovskom Mikuláši 0:0 a v poslednom kole doma podľahol Petržalke 0:2.
Inter Bratislava sa po desiatich kolách nachádza na siedmom mieste tabuľky, keď má na konte 15 bodov a skóre 20:11. Žltočierni v posledných piatich ligových dueloch neprehrali. Postupne remizovali so Zvolenom 1:1, s Liptovským Mikulášom 3:3, následne zdolali Petržalku 4:0, s Humenným remizovali 1:1 a v poslednom ligovom zápase zvíťazili na pôde Pohronia presvedčivo 3:0.
ViOn Zlaté Moravce je po desiatich kolách na jedenástom mieste a nazbieral 12 bodov pri skóre 10:9. V posledných piatich ligových zápasoch najskôr prehral so Slovanom Galanta 0:1, následne zdolal Prešov 1:0 a Zvolen 4:0. Potom remizoval v Liptovskom Mikuláši 0:0 a v poslednom kole doma podľahol Petržalke 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
2
3
12:9
17
R
V
P
V
P
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
4
2
4
12:14
14
R
P
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
2
3
5
14:16
9
R
P
V
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
10
2
2
6
6:13
8
R
R
P
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body