Odíde Lobotka z Neapola? Pre známeho trénera by bol vysnívanou posilou

Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka (Autor: REUTERS)
TASR|3. okt 2026 o 13:12
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Slovák má zmluvu platnú do konca budúcej sezóny.

Taliansky futbalový klub Juventus Turín sa podľa denníka Tuttosport pripravuje na rozsiahlu reštrukturalizáciu.

Prestavba v priebehu budúceho roka by mohla zahŕňať príchod hráčov na niekoľko pozícií. Jednou z vysnívaných posíl trénera Luciana Spallettiho je údajne aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Opora stredu poľa SSC Neapol má v klube zmluvu platnú do konca budúcej sezóny. Všetky karty sú však v rukách majiteľa Aurelia De Laurentiisa, pretože v Lobotkovej zmluve existuje opcia, pomocou ktorej môže predĺžiť spoluprácu o ďalší rok.

Spalleti priviedol Neapol v sezóne 2022/2023 k zisku tretieho Scudetta a Lobotka odohral v tomto ročníku najviac zápasov spomedzi všetkých hráčov v kádri.

Ďalšou možnosťou by mohol byť Chorvát Mateo Kovačič, ktorému tiež budúce leto vyprší zmluva v Manchestri City.

„Bianconeri“ už podľa turínskeho denníka podnikajú kroky, aby sa na jar vyhli „prestupom na poslednú chvíľu“.

Juventus má v prípade brankárskeho postu na stole niekoľko možností a do úvahy prichádzajú najmä dve mená - Alisson Becker z Liverpoolu a mladý Argentínčan z River Plate Santiago Beltran. Skúseného Alissona Spalleti dobre pozná z pôsobenia v AS Rím a Beltrana v Argentíne považujú za budúcnosť národného tímu.

V obrane sa vedenie Juve sústredí na Oumara Soleta, ktorý minulé leto zostal v Udinese, no túži po prestupe do špičkového klubu.

Klub sa zároveň bude intenzívne zaujímať o možnosť získať Davida Rauma z Lipska na ľavý kraj obrany. V spojení s útočnými posilami si turínsky klub vysoko cení hráča Realu Madrid Brahima Diaza.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Stanislav Lobotka
    Stanislav Lobotka
    Odíde Lobotka z Neapola? Pre známeho trénera by bol vysnívanou posilou
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