Líder z Nitry hostí Banskú Bystricu či Veľká pardubická. Športový program na dnes (12. október)

Na snímke radosť hráčov Nitry po strelení gólu.
Na snímke radosť hráčov Nitry po strelení gólu. (Autor: TASR)
12. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 12. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 12. október

Futbal

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Utah Mammoth, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Dallas Stars, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Anaheim Ducks, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL

  • 15:00 HC Košice - HK Dukla Trenčín, 11. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina, 11. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava, 11. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 11. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 11. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 11. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, 14. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, 14. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 14. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 14. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, 14. kolo českej extraligy
  • 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice, 14. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, 14. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA vo Wu-chane

Atletika

  • 14:20 Chicagský maratón

Basketbal

  • 15:00 BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava, 4. kolo TIPOS Extraligy
  • 16:00 YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky, 4. kolo TIPOS Extraligy

Strelectvo

  • 8:00 skeet m+ž - 3. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
  • 14:00 skeet finále ženy, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
  • 15:30 skeet finále muži, MS v brokových zbraniach /účasť SR/

Dostihy

  • 15:30 135. Veľká pardubická

TV program: nedeľa, 12. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    Líder z Nitry hostí Banskú Bystricu či Veľká pardubická. Športový program na dnes (12. október)
    dnes 00:00
