Líder z Nitry hostí Banskú Bystricu či Veľká pardubická. Športový program na dnes (12. október)

Športový program na nedeľu, 12. október
Futbal
- 3:00 Mexiko – Kolumbia, prípravný zápas
- 19:00 Malta – Bosna a Hercegovina, prípravný zápas
- 10:30 FC Petržalka - FK Inter Bratislava, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 San Maríno - Cyprus, kvalifikácia MS 2026 – skupina H
- 18:00 Škótsko - Bielorusko, kvalifikácia MS 2026 – skupina C
- 18:00 Holandsko - Fínsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina G
- 18:00 Faerské ostrovy - Česko, kvalifikácia MS 2026 – skupina L
- 20:45 Dánsko - Grécko, kvalifikácia MS 2026 – skupina C
- 20:45 Litva - Poľsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina G
- 20:45 Rumunsko - Rakúsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina H
- 20:45 Chorvátsko - Gibraltár, kvalifikácia MS 2026 – skupina L
Hokej
- 1:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 New York Islanders - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - New York Rangers, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Dallas Stars, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL
- 15:00 HC Košice - HK Dukla Trenčín, 11. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina, 11. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava, 11. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 11. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 11. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 11. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, 14. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, 14. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 14. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 14. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, 14. kolo českej extraligy
- 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice, 14. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, 14. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA vo Wu-chane
Atletika
- 14:20 Chicagský maratón
Basketbal
- 15:00 BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava, 4. kolo TIPOS Extraligy
- 16:00 YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky, 4. kolo TIPOS Extraligy
Strelectvo
- 8:00 skeet m+ž - 3. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
- 14:00 skeet finále ženy, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
- 15:30 skeet finále muži, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
Dostihy
- 15:30 135. Veľká pardubická