Wang Jang vstúpil na ME v Ľubľane víťazne, Klajber nepostúpil do hlavnej súťaže

Slovenský stolný tenista Wang Jang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane.
Vo svojom úvodnom zápase v 2. skupine si poradil s Grékom Georgiosom Stamatourosom hladko 3:0 na sety.
Menej sa darilo jeho krajanovi Adamovi Klajberovi, ktorý prehral aj svoj druhý duel v 8. skupine. Nórovi Borgarovi Haugovi podľahol 0:3 a v tabuľke obsadil nepostupové 3. miesto.
Do hlavnej súťaže dvojhry žien sa neprebojovala Dominika Wiltschková, ktorá v pondelok vo svojej skupine prehrala v troch setoch so španielskou reprezentantkou Sofiou-Xuan Zhang.
Nikoleta Puchovanová po nedeľnom víťazstve nad Estónkou Airi Avameriovou (3:1) o deň neskôr prehrala v druhom skupinovom súboji s Ece Haracovou z Turecka 0:3.
Vo štvorhre žien sa podarilo do hlavného „pavúka“ kvalifikovať slovenskej dvojici Dominika Wiltschková, Ema Labošová. V 2. kvalifikačnom kole zdolali portugalský pár Fu Yu, Jieni Shao 3:1.
V kvalifikácii uspela aj Puchovanová, ktorá spoločne s Turkyňou Özge Yilmazovou vyradili kosovsko-severomacedónsku dvojicu Šega Hašaniová, Amelia Uce-Nikolovová po suverénnom víťazstve 3:0.
Naopak, vo štvorhre mužov budú v hlavnej súťaži chýbať Wang Jang aj Samuel Arpáš, ktorí prehrali svoje súboje v 2. kvalifikačnom kole.
ME v Ľubľane 2026
ženy - dvojhra:
9. skupina:
Sofia-Xuan Zhang (Šp.) - Dominika WILTSCHKOVÁ (SR) 3:0 (3, 7, 3)
17. skupina:
Ece Haracová (Tur.) - Nikoleta PUCHOVANOVÁ (SR) 3:0 (14, 5, 4)
muži - dvojhra:
2. skupina:
WANG Jang (SR) - Georgios Stamatouros (Gr.) 3:0 (6, 10, 9)
8. skupina:
Borgar Haug (Nór.) - Adam KLAJBER (SR) 3:0 (7, 6, 9)
ženy - štvorhra:
2. kvalifikačné kolo:
Nikoleta PUCHOVANOVÁ, Özge Yilmazová (SR/Tur.) - Šega Hašaniová, Amelia Uce-Nikolovová (Kos./S.Mac.) 3:0 (5, 4, 2)
Dominika WILTSCHKOVÁ, Ema LABOŠOVÁ (SR) - Fu Yu, Jieni Shao (Portug.) 3:1 (8, -6, 10, 9)
muži - štvorhra:
2. kvalifikačné kolo:
Ádám Szudi, Csaba András (Maď.) - WANG JANG, Panagiotis Gionis (SR/Gr.) 3:0
Tugay Yilmaz, Gorkem Ocal (Tur.) - Samuel ARPÁŠ, Andrij Grebeňuk (SR/Ukr.) 3:1 (7, 9, -9, 6)