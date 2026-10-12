Smolné zranenie v úvode sezóny. Honzeka čaká v NHL dlhšia pauza

Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať svojmu tímu Calgary Flames v NHL dlhší čas.
Dvadsaťjedenročný útočník sa naposledy objavil v zostave „plameňov“ v noci na piatok pri prehre 3:7 s Coloradom. O dva dni neskôr už zo zdravotných dôvodov nenastúpil v dueli s Anaheimom (2:4).
Bližšie podrobnosti o jeho zranení nie sú známe, podľa zámorských insiderov nebol už pred zápasom s Ducks dva dni na ľade.
Kanadský klub informoval, že bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň.
Honzek odohral v doterajšom priebehu sezóny štyri zápasy bez bodového zápisu. Mladý slovenský krídelník veril, že prebiehajúci ročník absolvuje kompletný po tom, ako mu minulú sezónu výrazne zredukovalo zranenie.
Vlani v novembri po nešťastnej kolízii so spoluhráčom Mikaelom Backlundom musel absolvovať operáciu ramena a ročník sa pre neho predčasne skončil.
Za Flames stihol nastúpiť len v 18 dueloch s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. Vynechať musel aj olympijský turnaj v Miláne.
Flames zažívajú nevydarený vstup do sezóny, v úvodných piatich vystúpeniach vyšli bodovo naprázdno a sú poslední v celej lige.
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