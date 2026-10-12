Slovensko si podmaňuje ME v strelectve, na konto pribudla už siedma medaila

Slovenské strelkyne získali na ME v brokových zbraniach v gréckej Malakase strieborné medaily v disciplíne trap trio.
Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpilo v pondelok až do finále, v ktorom prehralo s Turkyňami 0:4.
Slovenky predtým skončili v kvalifikácii so ziskom 139 bodov na druhom mieste za Turkyňami (140). Následne si v semifinále poradili s Češkami 7:3.
V disciplíne trap trio junioriek obsadili slovenské reprezentantky štvrtú priečku, v súboji o bronz družstvo Kristína Hobothová, Lea Kočišová a Adriana Piknová prehralo s Ukrajinkami 4:6.
V trap triu juniorov nepostúpili Slováci z kvalifikácie, trojica Alan Gese, Teo Gese a Timotej Tóth skončila na piatom mieste (132 b.).
Slovensko získalo v doterajšom priebehu európskeho šampionátu šesť medailí. Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hocková brali striebro v skeet trio, Erik Varga si vybojoval striebro v trape, v miešanom trape dosiahol na rovnaký cenný kov spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
V disciplíne trap sólo juniorky sa o najcennejší kov postarala Adriana Piknová, bronz si vybojovala Kristína Hobothová.
Disciplíny duo a trio sú novinkou medzi riadnymi súťažami. Od bežného skeetu a trapu sa odlišujú vo formáte, súťaží sa formou play off.