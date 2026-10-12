Zlatý úspech na ME v strelectve. Slovenské trio opanovalo tímovú súťaž

Erik Varga
Erik Varga (Autor: European Shooting Confederation)
TASR|12. okt 2026 o 18:50
ShareTweet0

Erik Varga získal na šampionáte už tretí cenný kov.

O ďalšiu medailu pre Slovensko sa na ME v brokových zbraniach v gréckej Malakase postarala trojica Marián Kovačócy, Filip Marinov a Erik Varga, ktorá získala zlato v disciplíne trap trio mužov.

V finále tímovej súťaže zdolala Chorvátov 3:2 v rozstrele, po piatich sériách bol stav nerozhodný 5:5.

Slováci postúpili do bojov o medaily z tretieho miesta v kvalifikácii, v ktorej trafili 144 terčov. Následne v semifinále zvíťazili nad reprezentantmi Turecka 6:2.

Varga si tak odnáša z končiacich sa ME už tretí cenný kov. Predtým bol strieborný v trape aj v miešanom trape spoločne so Zuzanou Rehák Štefečekovou.

Ostatné športy

    Erik Varga
    Erik Varga
    Zlatý úspech na ME v strelectve. Slovenské trio opanovalo tímovú súťaž
    dnes 18:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zlatý úspech na ME v strelectve. Slovenské trio opanovalo tímovú súťaž