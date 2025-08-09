Liverpool zabojuje o FA Community Shield. Športový program na dnes (10. august)

Športový program na nedeľu, 10. august
Futbal
- 17.00 FC Košice - AS Trenčín, 3. kolo Niké ligy
- 19.00 FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov, 3. kolo Niké ligy
- 10.30 FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice, 3. kolo MONACObet ligy
- 15.00 Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec, 4. kolo českej ligy
- 15.00 FC Hradec Králové - FK Pardubice, 4. kolo českej ligy
- 17.30 FC Baník Ostrava - MFK Karviná, 4. kolo českej ligy
- 20.00 AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc, 4. kolo českej ligy
- 16.00 Crystal Palace - FC Liverpool, FA Community Shield
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 13.30 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 7. etapa: Wieliczka - Wieliczka (12,5 km) individuálna časovka
Hádzaná
- 14.30 o 3. miesto, finále, zápasy o umiestnenie, ME hráčok do 17 rokov /účasť SR/
Atletika
- 8.50 ME do 20 rokov, účasť SR
Svetové hry v neolympijských športoch
disk golf:
- 2.30 miešané tímy - o umiestnenue /Mozola, Boďová/
orientačný beh:
- 3.30 ženy - šprint /Šmelíková/
- 4.20 muži - šprint /Roháč/
florbal ženy - A-skupina:
- 5.45 Švédsko - Slovensko
rýchlostná kanoistika:
- 9.15 maratón K1 ženy - dlhá trať /Švecová/
thajský box:
- 12.30 ženy do 54 kg - o 3. miesto a finále /? Chochlíková/
TV program: nedeľa, 10. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.