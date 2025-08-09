Liverpool zabojuje o FA Community Shield. Športový program na dnes (10. august)

Mohamed Salah oslavuje s fanúšikmi Liverpoolu majstrovský titul 2024/2025.
Mohamed Salah oslavuje s fanúšikmi Liverpoolu majstrovský titul 2024/2025. (Autor: TASR/AP)
10. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 10. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 10. august

Futbal

  • 17.00 FC Košice - AS Trenčín,  3. kolo Niké ligy
  • 19.00 FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov, 3. kolo Niké ligy

  • 10.30 FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice, 3. kolo MONACObet ligy

  • 15.00 Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec, 4. kolo českej ligy
  • 15.00 FC Hradec Králové - FK Pardubice, 4. kolo českej ligy
  • 17.30 FC Baník Ostrava - MFK Karviná, 4. kolo českej ligy
  • 20.00 AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc, 4. kolo českej ligy

  • 16.00 Crystal Palace - FC Liverpool, FA Community Shield

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 13.30 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 7. etapa: Wieliczka - Wieliczka (12,5 km) individuálna časovka

Hádzaná

  • 14.30 o 3. miesto, finále, zápasy o umiestnenie, ME hráčok do 17 rokov /účasť SR/

Atletika

  • 8.50 ME do 20 rokov, účasť SR

Svetové hry v neolympijských športoch

disk golf:

  • 2.30 miešané tímy - o umiestnenue /Mozola, Boďová/

orientačný beh:

  • 3.30 ženy - šprint /Šmelíková/
  • 4.20 muži - šprint /Roháč/

florbal ženy - A-skupina:

  • 5.45 Švédsko - Slovensko

rýchlostná kanoistika:

  • 9.15 maratón K1 ženy - dlhá trať /Švecová/

thajský box:

  • 12.30 ženy do 54 kg - o 3. miesto a finále /? Chochlíková/
TV program: nedeľa, 10. august
Ostatné športy

    
    
    
    
