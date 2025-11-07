Na ME v športovom aerobiku bude dvojciferný počet Sloveniek. Priblížiť sa k finále, hovorí trénerka

BRATISLAVA. Na novembrových majstrovstvách Európy v športovom aerobiku v azerbajdžanskej Gandži sa predstaví celkovo 10 reprezentantiek Slovenska.
Sedem z nich bude súťažiť medzi juniorkami (9. - 11. novembra), tri sa predstavia medzi ženami (14. - 16. novembra).
„Tento rok sa nám podarilo zostaviť skutočne kvalitný juniorský tím a veríme, že celoročná príprava prinesie ovocie v podobe pekných umiestnení.
Naše ambície smerujú k umiestneniam v prvej polovici štartového poľa a radi by sme sa čo najviac priblížili k finále,“ uviedla trénerka Anita Lamošová pre oficiálnu stránku Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
V kategórii junioriek sa Slovenky zapoja do individuálnych súperení, disciplín trio a päťčlenných skupín.
Kompletný program absolvuje Dorotha Orthová, Nikolu Švecovú a Nelly Osvaldovú čaká vystúpenie v dvoch súťažiach a do jednej kategórie sa zapoja Nela Bestvinová, Michaela Deáková, Eliška Šandorová a Anna Ševcová.
Individuálne súperenie bude mať medzi ženami zastúpenie v Alene Učňovej a Viktórii Veľkej, v disciplíne trio sa k ním pridá Hana Adámeková.
„Našou najväčšou nádejou v ženskej kategórii je práve Alena Učňová, ktorá už neraz potvrdila, že svojou kvalitou dokáže konkurovať najlepším pretekárkam na medzinárodnej úrovni.
Veríme, že sa jej podarí vybojovať si miesto medzi finalistkami,“ skonštatovala Lamošová.
nominácia Slovenska
juniorky (9. - 11. novembra): Nela Bestvinová, Michaela Deáková, Dorotha Orthová, Nelly Osvaldová, Eliška Šandorová, Anna Ševcová, Nikola Švecová
ženy (14. - 16. novembra): Hana Adámeková, Alena Učňová, Viktória Veľká