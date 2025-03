Buršíková ukázala kvalitu a ovládla majstrovstvá Slovenska, medzi mužmi uspel Luby

Buršíková si ako najlepšia Slovenka v tejto disciplíne bez väčších problémov poradila so všetkými štyrmi bouldrami. Získala 4x TOP a zapísala si skóre 99,5 b.

„Tie bouldre neboli úplne jednoduché a boli samozrejme náročné aj pre mňa. Ale bolo to samozrejme jednoduchšie, ako na európskych, či Svetových pohároch,“ povedala po finále Buršíková, ktorá sa stala nie len absolútnou majsterkou Slovenska v kategórii žien, ale titul získala aj v mládežníckej kategórie U21.

„Dnešné bouldre sa mi vo finále veľmi páčili. Veľmi mi sadli a bolo tam veľa skokov a dynamických krokov. Veľmi som si to užila,“ povedala Lea Slobodová.

Luby dosiahol 3x TOP, zároveň mal aj štyri zóny a pripísal si 83,2 b.

„Musím povedať, že stavitelia odviedli dobrú prácu. Vždy je síce čo zlepšovať, to sa musí uznať, ale v tomto prípade to bolo kvalitné,“ skonštatoval Róbert Luby a priznal, že na niektorých bouldroch sa poriadne potrápil.

„Najmä dvojka a trojka, tam som sa poriadne vytrápil. Dvojku som nevyliezol, jeden krok pred koncom tam bol veľmi náročný. A trojku som dal v zlomku sekundy pred koncom,“ pripomenul Luby.

Väčšina jeho kolegov však mala na väčšine bouldrov problém nastúpiť.

„Tie nástupy boli ťažké a hlavne keď človek aj chcel bojovať aspoň od zóny vyššie, no ak má možnosť sa dostať do zóny 2x iba z nástupu, tak je to celkom frustrujúce.

A ani tí diváci si to neužijú, takže to dnes bolo skôr v tichosti a frustrujúce,“ skonštatoval Peter Kuric, ktorý získal striebro.