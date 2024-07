Obe vidia len na jedno oko, no dosahujú úspechy. Poľka sa dostala na OH na úkor vlastnej sestry

"Bolo to ťažké, pretože som vedela, že musím bojovať proti vlastnej sestre,“ uviedla Aleksandra Kalucká podľa webu The Guardian.

Aj keď Natalia nebude súťažiť, plánuje byť so sestrou v Paríži. Aleksandra stále dúfa, že raz budú môcť obidve súťažiť na najväčšom športovom fóre, možno na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.

"Robíme všetko spolu, takže moja sestra určite ide so mnou do Paríža,“ povedala Aleksandra a doplnila: "Možno jedného dňa budem súťažiť so sestrou vo veľkom finále. Uvidíme. To je môj sen."