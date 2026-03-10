Šláger v LM a začiatok predkola play-off. Športový program na dnes (11. marec)

Športový program na stredu, 11. marec
Futbal
- 18:00 FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, štvrťfinále Slovnaft Cupu
- 20:00 Slovensko - Poľsko, ženy – druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 18:45 Bayer Leverkusen - FC Arsenal, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Chelsea, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Real Madrid - Manchester City, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
Hokej
- 0:00 Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins, NHL
- 0:00 New York Rangers - Calgary Flames, NHL
- 0:00 Florida Panthers - Detroit Red Wings, NHL
- 0:00 Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs, NHL
- 0:00 Buffalo Sabres - San Jose Sharks, NHL
- 0:00 Boston Bruins - Los Angeles Kings, NHL
- 0:30 St. Louis Blues - New York Islanders, NHL
- 1:00 Minnesota Wild - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets - Anaheim Ducks, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Edmonton Oilers, NHL
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, predkolo play off Tipsport ligy (1. zápas)
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, predkolo play off Tipsport ligy (1. zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, semifinále play off Tipos SHL (1. zápas)
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom, semifinále play off Tipos SHL (1. zápas)
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Lyžovanie
- 12:00 tímová paralelka m+ž, MSJ (účasť SR)
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:05 Švédsko - Slovensko, curling na vozíku – základná skupina
- 9:45 parabežecké lyžovanie, muži 10 km klasickou technikou
- 20:05 Slovensko - Kanada, curling na vozíku – základná skupina
Cyklistika
- 10:50 3. etapa Tirreno Adriatico: Cortona – Magliano de' Marsi (221 km)
- 12:25 4. etapa Paríž - Nice: Bourges - Uchon (195 km)
Zápasenie
- 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/
Basketbal
- 17:30 Poľsko - Slovensko, kvalifikácia ME žien 2027 (C-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Rumunsko - Cyprus, kvalifikácia ME žien 2027 (C-skupina)
- 18:00 BC Komárno - Patrioti Levice, 29. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - BKM Lučenec, 29. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri, 29. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 29. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 20:30 Lindemans Aalst - VK Slovan Bratislava, semifinále Challenge Cupu (odveta)
TV program: streda, 11. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.