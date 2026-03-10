Šláger v LM a začiatok predkola play-off. Športový program na dnes (11. marec)

Real Madrid - Manchester City
Real Madrid - Manchester City (Autor: TASR/AP)
11. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 11. marca. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 11. marec

Futbal

  • 18:00 FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš, štvrťfinále Slovnaft Cupu
  • 20:00 Slovensko - Poľsko, ženy – druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

  • 18:45 Bayer Leverkusen - FC Arsenal, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Chelsea, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 Real Madrid - Manchester City, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov

Hokej

  • 0:00 Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 0:00 New York Rangers - Calgary Flames, NHL
  • 0:00 Florida Panthers - Detroit Red Wings, NHL
  • 0:00 Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 0:00 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 0:00 Buffalo Sabres - San Jose Sharks, NHL
  • 0:00 Boston Bruins - Los Angeles Kings, NHL
  • 0:30 St. Louis Blues - New York Islanders, NHL
  • 1:00 Minnesota Wild - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:30 Winnipeg Jets - Anaheim Ducks, NHL
  • 3:00 Seattle Kraken - Nashville Predators, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Edmonton Oilers, NHL

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, predkolo play off Tipsport ligy (1. zápas)
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, predkolo play off Tipsport ligy (1. zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, semifinále play off Tipos SHL (1. zápas)
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom, semifinále play off Tipos SHL (1. zápas)

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Lyžovanie

  • 12:00 tímová paralelka m+ž, MSJ (účasť SR)

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:05 Švédsko - Slovensko, curling na vozíku – základná skupina
  • 9:45 parabežecké lyžovanie, muži 10 km klasickou technikou
  • 20:05 Slovensko - Kanada, curling na vozíku – základná skupina

Cyklistika

  • 10:50 3. etapa Tirreno Adriatico: Cortona – Magliano de' Marsi (221 km)
  • 12:25 4. etapa Paríž - Nice: Bourges - Uchon (195 km)

Zápasenie

  • 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/

Basketbal

  • 17:30 Poľsko - Slovensko, kvalifikácia ME žien 2027 (C-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 Rumunsko - Cyprus, kvalifikácia ME žien 2027 (C-skupina)
  • 18:00 BC Komárno - Patrioti Levice, 29. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - BKM Lučenec, 29. kolo Tipos SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri, 29. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 29. kolo Tipos SBL

Volejbal

  • 20:30 Lindemans Aalst - VK Slovan Bratislava, semifinále Challenge Cupu (odveta)
TV program: streda, 11. marec
Ostatné športy

    Šláger v LM a začiatok predkola play-off. Športový program na dnes (11. marec)
    dnes 00:00
