Slovan hostí šláger víkendu, lyžiarky idú preteky vo Švédsku či F1 v Číne (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy. Niké ligu čakajú ďalšie zápasy v skupinách o titul a udržanie sa. Trnavský Spartak hostí Dunajskú Stredu a Slovan privíta Žilinu.
Lobotkov Neapol odohrá duel proti Lecce, Mallorca s Martinom Valjentom doma privíta Espanyol Barcelonu, Dominik Greif s Lyonom pocestuje na zápas do Le Havre a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Bournemouthu.
V sobotu pokračujú zápasy kvalifikácie o play-off v slovenskej Tipsport lige. Spišiaci remizujú 1:1 v sérií s Michalovcami a medzi Liptovským Mikulášom a Zvolenom je stav po dvoch zápasoch 2:0 v prospech Liptákov.
Cez víkend vyvrcholia aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo. Záverečný ceremoniál je na programe v nedeľu od 20.30 hod.
Pokračujú aj preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia vo francúzskom Courcheveli, kde ich čaká zjazd a dvoje preteky super-G. Slalomárky sa presunú do švédskeho Åre, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.
Pokračujú aj biatlonové preteky v estónskom Otepää. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a zmiešané štafety.
Jazdcov formuly 1 čaká prvý šprintový víkend na Veľkej cene Číny.
Tenistky a tenisti pokračujú semifinálovými a finálovými zápasmi na prestížnom podujatí Masters 1000 v Indian Wells.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (13. marec)
Sobota (14. marec)
Nedeľa (15. marec)
