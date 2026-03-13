Slovan hostí šláger víkendu, lyžiarky idú preteky vo Švédsku či F1 v Číne (TV tipy na víkend)

Na snímke uprostred Nino Marcelli (Slovan) a druhý vľavo Samuel Ďatko (Žilina) bojujú o loptu.
Sportnet|13. mar 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy. Niké ligu čakajú ďalšie zápasy v skupinách o titul a udržanie sa. Trnavský Spartak hostí Dunajskú Stredu a Slovan privíta Žilinu.

Lobotkov Neapol odohrá duel proti Lecce, Mallorca s Martinom Valjentom doma privíta Espanyol Barcelonu, Dominik Greif s Lyonom pocestuje na zápas do Le Havre a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Bournemouthu.

V sobotu pokračujú zápasy kvalifikácie o play-off v slovenskej Tipsport lige. Spišiaci remizujú 1:1 v sérií s Michalovcami a medzi Liptovským Mikulášom a Zvolenom je stav po dvoch zápasoch 2:0 v prospech Liptákov.

Cez víkend vyvrcholia aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo. Záverečný ceremoniál je na programe v nedeľu od 20.30 hod.

Pokračujú aj preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia vo francúzskom Courcheveli, kde ich čaká zjazd a dvoje preteky super-G. Slalomárky sa presunú do švédskeho Åre, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Pokračujú aj biatlonové preteky v estónskom Otepää. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a zmiešané štafety.

Jazdcov formuly 1 čaká prvý šprintový víkend na Veľkej cene Číny.

Tenistky a tenisti pokračujú semifinálovými a finálovými zápasmi na prestížnom podujatí Masters 1000 v Indian Wells.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (13. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Basketbal
Skoky na lyžiach
Bojové športy
Golf
Šípky
Sobota (14. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Bežecké lyžovanie
Zimná paralympiáda
Skoky na lyžiach
Basketbal
Hádzaná
Volejbal
Cyklistika
Motorizmus
Šípky
Nedeľa (15. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Basketbal
Hádzaná
Zimná paralympiáda
Cyklistika
Skoky na lyžiach
Golf
Motorizmus
Šípky
